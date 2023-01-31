На днях медики Киевского центра трансплантации костного мозга провели уже пятидесятую для Украины пересадку гемопоэтических стволовых клеток от неродственного донора.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

По информации Украинского центра трансплант-координации, первому в Украине клетки костного мозга от неродственного донора пересадили Назарчику, который недавно отпраздновал свой четвертый день рождения.

Сейчас смотрят

Читайте также: Пересадка легких медиками Львова стала второй в Украине и первой без помощи зарубежных врачей

Из-за врожденного иммунодефицита у мальчика практически не работала иммунная система, и единственным спасением была трансплантация от неродственного донора.

Ее провели в НДСЛ Охматдет 1 апреля 2020 года. Это происходило в разгар эпидемии коронавируса, что осложняло логистику донорского материала. Тогда клетки немецкого донора перевозили в Украину в кабине пилота.

Успешное лечение Назарчика три года назад положило начало новому и важному этапу в украинской онкогематологии.

В этот раз в помощи нуждался 24-летний Владислав из Ровенщины, который борется с онкологическим заболеванием крови. Донором для него стал мужчина из Германии.

В настоящее время в Украине неродственные трансплантации костного мозга проводят в трех медицинских учреждениях: НДСЛ Охматдет, Киевский центр трансплантации костного мозга и Черкасский областной онкологический диспансер.

Среди 50 пациентов, получивших необходимую помощь путем пересадки костного мозга от неродственного донора, самому младшему было 7 месяцев, самому старшему – 57 лет.

Поиск неродственных доноров в Украине осуществляется через Украинский реестр доноров костного мозга, который сотрудничает с Всемирным реестром.

В Украинском реестре насчитывается более 8 тыс. потенциальных доноров. Чем больше зарегистрированных потенциальных доноров, тем больше шансов у пациентов на выздоровление.

Недавно потенциальным донором костного мозга стала супруга президента Елена Зеленская.

Присоединиться к реестру доноров костного мозга можно по ссылке.

Фото: Охматдет