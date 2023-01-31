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Донором может стать каждый: в Украине уже проведено 50 трансплантаций неродственного костного мозга

31 января 2023, 13:26
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
пересадка костного мозга

На днях медики Киевского центра трансплантации костного мозга провели уже пятидесятую для Украины пересадку гемопоэтических стволовых клеток от неродственного донора.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

По информации Украинского центра трансплант-координации, первому в Украине клетки костного мозга от неродственного донора пересадили Назарчику, который недавно отпраздновал свой четвертый день рождения.

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Из-за врожденного иммунодефицита у мальчика практически не работала иммунная система, и единственным спасением была трансплантация от неродственного донора. 

Ее провели в НДСЛ Охматдет 1 апреля 2020 года. Это происходило в разгар эпидемии коронавируса, что осложняло логистику донорского материала. Тогда клетки немецкого донора перевозили в Украину в кабине пилота. 

Успешное лечение Назарчика три года назад положило начало новому и важному этапу в украинской онкогематологии.

В этот раз в помощи нуждался 24-летний Владислав из Ровенщины, который борется с онкологическим заболеванием крови. Донором для него стал мужчина из Германии.

В настоящее время в Украине неродственные трансплантации костного мозга проводят в трех медицинских учреждениях: НДСЛ Охматдет, Киевский центр трансплантации костного мозга и Черкасский областной онкологический диспансер.  

Среди 50 пациентов, получивших необходимую помощь путем пересадки костного мозга от неродственного донора, самому младшему было 7 месяцев, самому старшему – 57 лет.

Поиск неродственных доноров в Украине осуществляется через Украинский реестр доноров костного мозга, который сотрудничает с Всемирным реестром. 

В Украинском реестре насчитывается более 8 тыс. потенциальных доноров. Чем больше зарегистрированных потенциальных доноров, тем больше шансов у пациентов на выздоровление.

Недавно потенциальным донором костного мозга стала супруга президента Елена Зеленская.

Присоединиться к реестру доноров костного мозга можно по ссылке.

Фото: Охматдет

Источник
Минздрав
Теги
Донорство Онкология трансплантологія
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