Как показало исследование, проведенное Университетом Саутгемптона и Королевским университетом Белфаста, лишь небольшой процент от финансирования исследований рака инвестируется в первичное лечение.

Исследование представляет собой первый всесторонний глобальный анализ финансирования исследований в области рака, охватывающий около $24,5 млрд глобальных инвестиций из 66 388 государственных и благотворительных фондов в период с 2016 по 2020 годы.

Результаты исследования показали, что такие виды лечения, как хирургия, получают всего 1,4% финансирования, а лучевая терапия — только 2,8%.

Между тем, рак является одной из ведущих причин смерти во всем мире. По оценкам GLOBOCAN, в 2020 году почти 10 млн смертей были связаны с раком. По прогнозам, к 2040 году это число увеличится до 28,4 млн.

По словам ученых, исследования рака работают, чтобы понять развивающиеся модели бремени онкологии и информировать о политике, направленной на обеспечение более эффективной, действенной и справедливой помощи.

Тем не менее, существует настоятельная необходимость пересмотреть приоритеты инвестиций в исследования, чтобы привести их в соответствие с потребностями первичного лечения населения.