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Исследовали десять лет: ученые выяснили, как замедлить ухудшение памяти у тех, кому за 60

26 января 2023, 15:06
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
літні люди
Источник: Depositphotos

Ученые Национального центра неврологических расстройств в Пекине после десятилетнего исследования узнали, как замедлить ухудшение памяти людей старше 60 лет.

Отмечается, что ученые наблюдали за 29 тыс. взрослых в возрасте старше 60 лет, которые участвовали в китайском исследовании познания и старения.

В начале исследования людей проверяли на наличие гена АРОЕ, который является самым сильным фактора риска болезни Альцгеймера. Затем за субъектами наблюдали в течение 10 лет с периодическими оценками.

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Рассчитывалась шкала здорового образа жизни, объединяющая шесть факторов:

  • здоровое питание;
  • регулярные упражнения;
  • активный социальный контакт;
  • познавательная деятельность;
  • не курить;
  • не пить алкоголь.

Здоровой диетой считалось употребление не менее семи из 12 групп продуктов питания: фрукты, овощи, рыба, мясо, молочные продукты, соль, масло, яйца, крупы, бобовые, орехи и чай.

Письмо, чтение, игра в карты или другие игры по крайней мере два раза в неделю были второй областью здорового поведения.

Другие области включали отказ от алкоголя, занятия спортом более 150 минут в неделю с умеренной интенсивностью или более 75 минут с высокой интенсивностью.

Социальные контакты по крайней мере два раза в неделю были шестым здоровым поведением, включая такие действия, как посещение семьи и друзей, собраний или вечеринок.

Отмечается, что здоровая диета оказала самое сильное влияние на замедление ухудшения памяти, за ней следовала когнитивная деятельность, а затем физические упражнения.

Источник
The Guardian
Теги
літні люди Наукові дослідження Пам’ять
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