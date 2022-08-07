Исследователи из Сиднейского университета (Австралия), обнаружили, что лечение экстрактами имбиря привело к 35% снижению уровня глюкозы в крови и 10% увеличению уровня инсулина в плазме.

Отмечается, что корневище имбиря можно использовать свежим, сушеным и измельченным в порошок, а также в виде сока или масла. Корнеплод обладает острым и резким ароматом и придает сильный пряный вкус еде и напиткам.

— Среди преимуществ употребления имбиря — контроль уровня сахара в крови, о чем свидетельствуют несколько исследований, — отмечают ученые.

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И в качестве примера приводят научную работу, в ходе которой было доказано, что два разных экстракта имбиря, spissum и масляный экстракт, взаимодействуют с рецепторами серотонина и влияют на секрецию инсулина.

Другое исследование, показало, что имбирь может улучшить долгосрочный контроль уровня сахара в крови у людей с диабетом 2 типа.

Отмечается, что имбирь имеет очень низкий гликемический индекс (ГИ) — это система оценки продуктов, содержащих углеводы.

— Продукты с низким ГИ медленно расщепляются с образованием глюкозы и, следовательно, не вызывают всплеск уровня сахара в крови, как продукты с высоким ГИ, — говорят исследователи.

Они отмечают, что некоторые продукты с низким гликемическим индексом, такие как цельнозерновые продукты, фрукты, овощи, бобы и чечевица, должны стать частью здоровой сбалансированной диеты.

Кроме того, продукты, которые содержат жир и белок, замедляют усвоение углеводов, снижая их гликемический индекс, утверждают ученые.

Источник: Express