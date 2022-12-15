Зарегистрированный консультант по питанию Nutrigums Шона Уилкинсон в комментарии популярному британскому изданию рассказала, что один банан в день поможет поддержать нормальную работу сердца.

Как объяснила эксперт, банан богат таким микроэлементом, как калий, который помогает снизить кровяное давление, ослабляя тем самым напряжение в кровеносных сосудах и снижая нагрузку на сердце и даже мозг.

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— Есть несколько способов снизить высокое кровяное давление без лекарств. Например, употребление в пищу продуктов, содержащих калий, магний и витамины группы В будет способствовать поддержанию нормального кровяного давления, — отметила специалист по питанию.

И рекомендовала съедать один банан в день.

Польза фрукта была подтверждена и результатами исследования ученых из Нидерландов, опубликованного в этом году в European Heart Journal, в котором приняли участие более 24 тыс. человек.

Выяснилось, что у женщин существует связь между потреблением калия и артериальным давлением. А вот у мужчин эта связь не была установлена.

Источник: Express