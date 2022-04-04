Исследователи из Имперского колледжа Лондона в ходе первого исследования, в ходе которого добровольцев сознательно заражали коронавирусом, показали механизм инфицирования организма.

Ученые предприняли попытку на практике проверить имеющиеся оценки механизма заражения Covid-19. В том числе и тот факт, что даже крошечная 10-микронная капля при кашле или чихании может вызвать заболевание.

Согласно другим результатам научной работы, требуется всего два дня после заражения, чтобы человек начал выделять вирус, и что люди выделяют много вируса, прежде чем у них появятся симптомы.

Исследователи отмечают, что это единственный тип проверки механизма заражения, поскольку обычно люди обращаются за помощью только тогда, когда у них уже развились симптомы. Что не дает возможности понять, как инфекция развивалась в предшествующие дни.

В исследовании приняли участие 36 добровольцев в возрасте от 18 до 30 лет. Все они не были в группе риска тяжелого течения Covid-19.

Исследовательская группа заразила группу крошечной каплей жидкости исходного штамма вируса, которая была доставлена ​​​​через тонкую трубку, вставленную в нос.

Исследователи наблюдали за пациентами 24 часа в сутки. Из 36 пациентов 18 заразились. У двух из них симптомы никогда не проявлялись.

У заболевших были легкие случаи с заложенностью носа, чиханием и болью в горле. Ни у одного из пациентов не было проблем с легкими, возможно, из-за хорошего состояния их здоровья или того факта, что им вводили небольшое количество вируса.

Около 83% потеряли обоняние, по крайней мере, частично. Через шесть месяцев после окончания исследования у одного человека обоняние не вернулось, но оно улучшается.

Добровольцы, участвовавшие в исследовании, выделяли вирус в среднем около 6,5 дней или до 12 дней, даже если у них не было симптомов.

Вирус обнаружился в мазках из носа через 58 часов и в задней части глотки через 40 часов. Быстрые домашние тесты хорошо диагностировали инфекцию, до того, как было создано 70% или 80% жизнеспособного вируса.

Группа также продолжит изучение 18 человек, которые не заболели, несмотря на то, что получили такое же количество коронавируса. У этих людей также никогда не вырабатывались антитела, и их проверяли на близкородственные вирусы, чтобы исключить перекрестную защиту.