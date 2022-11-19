Приходилось принимать решения и за родителей, которые были в оккупации: врач из Киевщины о лечении младенцев

Февральская фотография с километровыми пробками в Киеве, сделанная в день полномасштабного вторжения, облетела весь мир. В панике жители столицы и пригородных населенных пунктов уезжали, спасая себя и детей.

Но были и такие украинцы, что двигались по встречной, почти пустой полосе. Они спешили на работу – в полицию, военную и пожарную части и, конечно, в больницу.

Факты ICTV вместе с благотворительным фондом Твоя опора продолжают серию материалов об украинских врачах под названием Медицинский фронт.

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Одним из оставшихся украинцев, кто вышел на работу в первые дни полномасштабного вторжения, был Василий Качкан. Он – заведующий отделением интенсивной терапии новорожденных Киевской областной больницы в городе Боярка.

Утро 24 февраля мужчину застало дома. Как и все, он проснулся от взрывов.

– Первые несколько минут у меня было оцепенение, а потом я быстро начал действовать, – вспоминает Василий Качкан. – Знаете, 22 года работы в отделении интенсивной терапии новорожденных, где всегда тяжелые детки, научили меня очень быстро выходить из ступора и принимать непростые решения.

Именно поэтому врач, не колеблясь, оперативно вывез семью в безопасное место и быстро примчался в больницу.

Более месяца Василий Качкан вместе с коллегами круглосуточно находился в больнице. Помнится, они даже спали в своих кабинетах. Впоследствии, шутит, стало легче и ночевать ходили уже домой, но без выходных работали всю весну.

У нас было полное отделение пациентов. Поэтому мы собрались с коллегами на совещание, во время которого решили, несмотря ни на что, оставаться и работать. Так прошло три месяца без выходных и почти без сна.

Среди пациентов отделения интенсивной терапии были дети, чьи родители оказались в оккупации. Когда врач рассказывает эти истории, врач становится немногословным.

Только говорит, что на медиках была двойная ответственность: во-первых, оберегать от возможных обстрелов, а во-вторых, самостоятельно принимать непростые решения по лечению. Также врачи полностью взяли на себя уход за новорожденными.

Сначала мы пробовали спускать всех в подвал, но потом поняли, что это еще опаснее для наших детей, потому что их нужно отключать от аппаратов. Мы решили оборудовать все в коридорах по правилам двух стен. Мы перенесли необходимые аппараты в коридор и все сидели там, между стенами, рядом с детьми, когда здание тряслось от взрывов.

— Война показала настоящие лица людей и доказала, что постоянно нужно совершенствоваться и учиться работать в экстренных условиях, — сказал Василий Качкан. — Как показывают последние события, нужно быть готовым к любым ситуациям.

С начала полномасштабной войны у Василия не возникало мысли , чтобы уволиться и присоединиться к своей семье в более безопасном регионе. Шутит, что у него не было времени на такие мысли. Не было тогда и сейчас нет. Поскольку из-за большого количества внутренне перемещенных украинцев поток пациентов только увеличился.

Что существенно помогает врачам спасать жизнь и облегчает их труд – так это профессиональное оборудование и достаточное количество лекарств.

Чтобы помочь врачам, с февраля работающим в таких условиях, благотворительный фонд Твоя опора взял под свою опеку более 100 больниц по всей Украине — как прифронтовых, так и медучреждений с большим количеством ВПЛ. Помочь украинским медикам может каждый, чтобы у них было и современное оборудование, и медикаменты.

Фото: Дмитрий Неволин