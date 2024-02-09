В больницу Генри Форда в Детройте доставили тяжелого пациента с симптомами гриппа. 29-летнего шеф-повара Йена Притчарда подключили к аппарату жизнеобеспечения и ввели в состояние медикаментозной комы.

Гибок маскируется под грипп

Однако медики были поражены, когда при обследовании у мужчины обнаружили необычную, довольно редкую инфекцию легких, которую вызывает грибок Blastomyces.

Бластомикоз — чрезвычайно редкое заболевание, его симптоматика действительно похожа на грипп.

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Гриб Blastomyces живет во влажной почве и неорганических материалах, которые разлагаются, например, в древесине и листьях.

Грибок попадает в легкие человека при вдыхании его мелких спор. Первые симптомы бластомикоза обычно проявляются аж через три недели, а то и через три месяца после того, как человек заразился.

Что такое бластомикоз и как его лечат

Бластомикоз может распространяться из легких на другие органы, включая кожу, кости, суставы и центральную нервную систему, в том числе, головной и спинной мозг.

У тех, кто имеет ослабленную иммунную систему, бластомикоз прогрессирует очень быстро. Если инфекцию не лечить, она может привести к фатальным последствиям.

Бластомикоз обычно лечат противогрибковыми препаратоми, и курс лечения может длиться от шести месяцев до года, в зависимости от тяжести состояния.

У Йена Притчарда состояние было чрезвычайно тяжелым, поэтому лечение длилось долго, мужчина до последнего боролся за жизнь, однако грибок уже поразил его внутренние органы.

Отец Йена, Рон Притчард впоследствии показал рентгеновские снимки легких сына и отметил, что всех поразило то, как они выглядели — обе доли органа были в больших дырках, как швейцарский сыр.

Вечером 3 февраля Йен умер, не дожив нескольких дней до своего 30-летия.

Власти штата Мичиган, где жил мужчина, сообщили, что гриб Blastomyces встречается в регионах вокруг Великих озер, реки Святого Лаврентия и бассейнов рек Огайо и Миссисипи. Поэтому именно в этих регионах надо быть чрезвычайно осторожными, находясь на природе.

Симптомы бластомикоза

Симптомы этой грибковой инфекции похожи на симптомы других легочных болезней и гриппа:

лихорадка;

кашель;

одышка;

ночная потливость;

мышечные боли или боли в суставах;

потеря веса;

боль в груди, ребрах или спине;

чрезвычайная усталость.

Волдыри, язвы и бугорки на коже — дополнительный симптом, который может указывать на поражение бластомикозом кожи.

К сожалению, не существует вакцины для предотвращения бластомикоза, и не всегда возможно защитить себя от этого грибка, особенно в регионах, где он распространен.

Источник: Science Times