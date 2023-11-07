Ученые доказали, что двуязычие способствует сохранению активности и здоровья мозга.

Ученые разделили двуязычие на раннее, когда человек с детства изучает два языка, и последовательное — второй язык изучается позже.

Как двуязычие влияет на мозг

Раннее двуязычие ученые исследовали на детях от четырех до шести лет.

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Они следили, как явление влияет на структуру развивающегося мозга.

Наблюдение показало, что мозг у двуязычных детей выбрасывает или обрезает нейроны, таким образом создает новые связи и цепи.

Последовательное двуязычие ученые изучали на людях в возрасте 12-15, 16-30, 31-60 лет.

Исследование также показало улучшение когнитивных способностей.

На структурном уровне у двуязычных людей больше серого вещества, чем у одноязычных.

Влияние двуязычия на долголетие

Ученые наблюдали за 746 двуязычными участниками.

Люди, которые ежедневно используют два языка, имеют меньше проявлений признаков старения мозга.

Это происходит из-за постоянной поддержки когнитивных функций.

Источник: Neurology