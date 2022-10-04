Согласно статистике Центра общественного здоровья, в сентябре в Украине зарегистрировано 24 отравления дикорастущими грибами. Пострадали 13 взрослых и 11 детей. Два ребенка, к сожалению, умерли.

— Чаще всего причиной отравления становится употребление блюд и консервации с подосиновиками, опятами, сыроежками, маслятами, дикорастущими шампиньонами, вешенками, неизвестными дикорастущими грибами, — говорится в сообщении ЦОЗ.

Отмечается, что грибы довольно специфический продукт. В них содержится значительное количество азотистых веществ, в частности белков, а также жиров, углеводов, некоторые витамины (В1, РР), минеральные вещества (в частности фосфор).

Входящая в их состав клетчатка хитин почти не переваривается в желудочно-кишечном тракте, поэтому грибы считают тяжелой пищей.

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Важно! Употреблять грибы не рекомендовано беременным, кормящим грудью и пожилым людям. Не следует кормить грибами или блюдами из них детей до 12 лет.

Как не отравиться грибами:

л учше отказаться от потребления дикорастущих грибов, заменив их грибами, выращенными искусственно, которые подлежат контролю и продаются в торговой сети;

н е покупайте грибы на стихийных рынках;

в нимательно осматривайте грибы: обращайте внимание на цвет шляпки, губки, ножки;

с обирайте только хорошо знакомые вам грибы. При малейшем сомнении сразу выбросьте гриб, не оставляйте его рядом с другими;

н е берите слишком молодые или старые грибы – их легко перепутать с ядовитыми;

н е собирайте грибы вблизи трасс, промышленных предприятий, загрязненных территорий: грибы впитывают широкий спектр ядовитых веществ, в том числе тяжелые металлы;

н е собирайте грибы в засушливую погоду: в это время гриб пересыхает, отдав воду и увеличив концентрацию токсинов;

н е пробуйте сырые грибы;

д ома еще раз тщательно проверьте грибы: все сомнительные нужно выбросить;

г отовьте грибы в течение первых суток после сбора;

в арите грибы не менее трех раз, каждый раз в свежей подсоленной воде не менее 30 мин;

х раните блюда с грибами в холодильнике в эмалированной посуде не больше суток.

Симптомы отравления грибами

Признаки отравления грибами могут проявиться через 30 минут после потребления, так и в течение нескольких дней:

тошнота;

рвота;

резкая боль в животе;

диарея;

головокружение;

повышение температуры тела;

снижение пульса;

судороги;

отток крови от конечностей (холодные руки и ноги);

бред, появление галлюцинаций.

При наличии какого-либо из приведенных симптомов немедленно вызывайте врача!