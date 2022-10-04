Согласно статистике Центра общественного здоровья, в сентябре в Украине зарегистрировано 24 отравления дикорастущими грибами. Пострадали 13 взрослых и 11 детей. Два ребенка, к сожалению, умерли.
— Чаще всего причиной отравления становится употребление блюд и консервации с подосиновиками, опятами, сыроежками, маслятами, дикорастущими шампиньонами, вешенками, неизвестными дикорастущими грибами, — говорится в сообщении ЦОЗ.
Отмечается, что грибы довольно специфический продукт. В них содержится значительное количество азотистых веществ, в частности белков, а также жиров, углеводов, некоторые витамины (В1, РР), минеральные вещества (в частности фосфор).
Входящая в их состав клетчатка хитин почти не переваривается в желудочно-кишечном тракте, поэтому грибы считают тяжелой пищей.
Важно! Употреблять грибы не рекомендовано беременным, кормящим грудью и пожилым людям. Не следует кормить грибами или блюдами из них детей до 12 лет.
Как не отравиться грибами:
- лучше отказаться от потребления дикорастущих грибов, заменив их грибами, выращенными искусственно, которые подлежат контролю и продаются в торговой сети;
- не покупайте грибы на стихийных рынках;
- внимательно осматривайте грибы: обращайте внимание на цвет шляпки, губки, ножки;
- собирайте только хорошо знакомые вам грибы. При малейшем сомнении сразу выбросьте гриб, не оставляйте его рядом с другими;
- не берите слишком молодые или старые грибы – их легко перепутать с ядовитыми;
- не собирайте грибы вблизи трасс, промышленных предприятий, загрязненных территорий: грибы впитывают широкий спектр ядовитых веществ, в том числе тяжелые металлы;
- не собирайте грибы в засушливую погоду: в это время гриб пересыхает, отдав воду и увеличив концентрацию токсинов;
- не пробуйте сырые грибы;
- дома еще раз тщательно проверьте грибы: все сомнительные нужно выбросить;
- готовьте грибы в течение первых суток после сбора;
- варите грибы не менее трех раз, каждый раз в свежей подсоленной воде не менее 30 мин;
- храните блюда с грибами в холодильнике в эмалированной посуде не больше суток.
Симптомы отравления грибами
Признаки отравления грибами могут проявиться через 30 минут после потребления, так и в течение нескольких дней:
- тошнота;
- рвота;
- резкая боль в животе;
- диарея;
- головокружение;
- повышение температуры тела;
- снижение пульса;
- судороги;
- отток крови от конечностей (холодные руки и ноги);
- бред, появление галлюцинаций.
При наличии какого-либо из приведенных симптомов немедленно вызывайте врача!