Эксперты уверяют, что правильное дыхание — это дыхание не грудью, а животом.

Каким бы странным это утверждение не казалось сначала, но аргументы врачей заставляют задуматься.

Если посмотреть на детей, то можно заметить, что они дышат с помощью живота. Доктор Стейси Семпсон уверяет, что малыши бессознательно все делают правильно.

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Со временем люди перестают так делать и привыкают дышать грудью.

По словам Семпсон, наши легкие способны вместить около 4-6 л воздуха. Грудное дыхание позволяет наполнить их всего на 500 мл, хотя диафрагма может обеспечить до 3 л.

По словам экспертов из Американской ассоциации легких, дыхание грудью вместо насыщения легких кислородом только ослабляет мышцы диафрагмы и ухудшает осанку человека.

Причем, заметьте, речь не идет о том, дышать носом или ртом. По мнению экспертов именно дыхание через нос замедляет втягивание воздуха и заставляет легкие работать более эффективно.

Это также способствует поступлению в организм оксида азота, который помогает переносить кислород по всему телу.

Польза дыхания через нос заключается также в фильтрации токсинов и аллергенов, нагреве слишком холодного воздуха и его увлажнении при повышенной сухости.

Но нужно научиться задействовать при этом диафрагму!

Тогда увеличивается количество посыпаемого в организм воздуха и улучшается насыщение клеток кислородом.

Согласно некоторым исследованиям, такое дыхание расслабляет тело, благоприятно влияет на пищеварительную систему и даже может укрепить иммунитет.

Для этого нужно вдыхать воздух носом в течение 4 сек., после чего задерживать дыхание на 7 сек. и выдохнуть на протяжении 8 сек.через рот.

Но только с помощью диафрагмы!

Чтобы получилось, нужно сесть в удобной позе или даже лечь на коврик. Далее одну руку положите на грудь, а другую на живот. Ощутите при дыхании подъем и опускание живота, при этом грудь должна оставаться неподвижной.

Чем чаще вы будете обращать внимание на свое дыхание, тем сильнее проявится полезный эффект.

Источник: Medical News Today