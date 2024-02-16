Новое исследование, которое недавно провели в Великобритании, показало, что большинство взрослых людей живет со своими детскими страхами: боится темноты и спит с включенным светом.

Детские фобии взрослых

Согласно опросу, в котором приняли участие 2 тыс. британцев, 56% признали, что все еще боятся темноты, 27% из них спит с включенным светом, 26% может заснуть, если работает телевизор, а 17% — если играет успокаивающая музыка.

Некоторые иррациональные страхи, которые остались с детства — это бег по лестнице без света (19%), прятание под одеялом во время грозы (12%), убеждение, что куча одежды — это чудовище (10%), а скрип труб — это призрак.

Сейчас смотрят

41% респондентов заявили, что им не нравится проводить ночь наедине в собственном доме, 15% признались, что берут телефон в туалет, чтобы не быть в одиночестве в темноте, а еще 15% вообще отказываются идти куда-либо ночью. Если внизу есть непривычный шум, большинство попросит партнера посмотреть, что происходит (13 %).

Многие страхи связаны со странными моментами в фильмах (28%) и угрозой от теней (27%).

Поведенческий психолог Джо Хеммингс прокомментировал результаты, отметив, что многие иррациональные страхи из детства могут остаться с нами в течение жизни, влияя на наши эмоции и поведение.

Источник: Business News