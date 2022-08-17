Пластические операции Дизайнерское влагалище удвоились за год, утверждает один из ведущих пластических хирургов.

Лабиопластика включает в себя уменьшение размера малых половых губ — лоскутов кожи по обе стороны от входа во влагалище — и стоит до 4 тыс. фунтов стерлингов.

Причиной этому — ставшие модными очень обтягивающие леггинсы. Они доставляют немало неудобств своим хозяйкам: жмут, вызывают боль и натирание.

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Доктор Джон Скевофилакс, главный хирург клиники Ювенис, сказал, что в 2021 году он провел около 50 таких процедур.

Он также сообщил, что 80% женщин, обращающихся за лабиопластикой, в настоящее время хотят устранить дискомфорт при ношении тесной одежды, а не по эстетическим причинам.

Раньше считалось, что дизайнерские вагины подпитываются нереалистичными изображениями тела в порнографии.

Но доктор Скевофилакс сказал, что это опасно и вводит в заблуждение, поскольку вызывает чувство стыда у женщин, ищущих помощи от боли, которую они испытывают в своей жизни. Он добавил, что женщины должны иметь возможность носить все, что им хочется.