Пластические операции Дизайнерское влагалище удвоились за год, утверждает один из ведущих пластических хирургов.
Лабиопластика включает в себя уменьшение размера малых половых губ — лоскутов кожи по обе стороны от входа во влагалище — и стоит до 4 тыс. фунтов стерлингов.
Причиной этому — ставшие модными очень обтягивающие леггинсы. Они доставляют немало неудобств своим хозяйкам: жмут, вызывают боль и натирание.
Доктор Джон Скевофилакс, главный хирург клиники Ювенис, сказал, что в 2021 году он провел около 50 таких процедур.
Он также сообщил, что 80% женщин, обращающихся за лабиопластикой, в настоящее время хотят устранить дискомфорт при ношении тесной одежды, а не по эстетическим причинам.
Раньше считалось, что дизайнерские вагины подпитываются нереалистичными изображениями тела в порнографии.
Но доктор Скевофилакс сказал, что это опасно и вводит в заблуждение, поскольку вызывает чувство стыда у женщин, ищущих помощи от боли, которую они испытывают в своей жизни. Он добавил, что женщины должны иметь возможность носить все, что им хочется.