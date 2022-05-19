Согласно исследования американских ученых, загрязнение окружающей среды стало крупнейшим в мире экологическим фактором риска болезней и преждевременной смертности.

Так, в 2015 году от болезней, вызванных плохой экологией, умерли 9 млн человек (16% всех умерших). Это каждая шестая преждевременная смерть в мире.

Эксперты по вопросам экологии проанализировали ситуацию с 2015 по 2019 годы и пришли к выводу, что ситуация со смертностью от загрязнения экологии не изменилась.

При этом зафиксировано снижение смертности от бытового загрязнения воздуха и воды, связанного с нищетой (2,9 млн человек в 2015-м против 2,3 млн в 2019-м). Главные причины такой тенденции: распространение безопасных видов топлива и контроль за сжиганием мусора.

Однако параллельно возросла смертность от загрязнения воздуха токсичными химическими веществами, что являются непреднамеренным следствием индустриализации и урбанизации: с 4,2 млн человек до 4,5 млн в 2019 году, и более чем на 66% с 2000 года.

Отмечается, что в странах с высоким уровнем дохода реальный прогресс в борьбе с загрязнением есть, но его нельзя назвать значительным. Тогда как в странах с низким и средним уровнем дохода загрязнение является наиболее серьезным. На такие страны приходится более 90% смертей, связанных с загрязнением окружающей среды

Ученые отмечают, что загрязнения человеческого происхождения, выбрасываемые в воздух, землю, воду и океан без учета последствий, представляет собой экзистенциальную угрозу для здоровья человека и планеты.

Как образно заметил один из соавторов исследования, “все мы сидим в одном котелке и медленно сгораем”.

Источник: The Lancet Planetary Health