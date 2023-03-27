Все больше исследований, проведенных социологами, подтверждают, что людям с привлекательной внешностью живется легче и проще, как в финансовом, так и в других аспектах.

Дэниел Хамермеш из Техасского университета много лет изучает явление, известное как эффект красоты.

Она говорит, что красивым людям действительно больше платят, у них меньше проблем с получением банковских кредитов, им предлагают лучшие возможности для трудоустройства и разнообразные бонусы.

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— Те, кого мы считаем привлекательными, действительно успешнее, — замечает Хамермеш.

По ее словам, даже в научной среде, где мерилом успеха является прежде всего интеллект, внешность также имеет значение.

По оценкам ученой, работник, который хорошо выглядит, заработает дополнительно $230 тыс. в течение всей жизни (на основе расчета, когда заработная плата составляет $20 в час).

Хамермеш также признала, что внешность затронула даже гендерный разрыв в оплате труда.

Она обнаружила, что не очень привлекательный мужчина зарабатывает почти на 10% меньше, чем его привлекательный коллега, тогда как этот показатель для женщин составляет около 5%.

Ученая признает, что другие факторы, такие как личность, интеллект, образование, возраст, пол и раса имеют значение, но эффект красоты не зависит от них.

Что же касается косметических процедур, которые становятся все более популярным способом сделать черты лица более гармоничными, то, как ни странно, Хамермеш не убеждена, что они придают привлекательность.

По ее словам, исследование шанхайских ученых показало, что те, кто тратят больше денег на красоту, выглядят в глазах других ненамного более привлекательными, чем те, кто тратит меньше.