Диетолог Кэролайн Хинд в комментарии популярному британскому онлайн-изданию рассказала о более дешевых заменителях авокадо, матча и асаи, которые все равно могут принести пользу нашему мозгу.

— Хотя суперпродукты предлагают множество преимуществблагодаря содержанию в них сильнодействующих растительных соединений, вам не нужно лезть глубоко в карманы, чтобы улучшить здоровье мозга, — отметила эксперт.

Авокадо. Кэролайн согласилась с тем, что употребление авокадо полезно для здоровья, но есть и другие продукты повседневного питания, которые вы можете добавить в свой рацион, и которые дадут те же результаты.

По словам диетолога, употребление в пищу различных орехов, семян и зеленых овощей может удовлетворить потребности организма в витамине Е, а также обеспечить поддерживающие работу мозга витамины группы В, которые также содержатся в авокадо.

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Матча. Оздоровительные свойства этого напитка основаны на содержании в нем L-теанина — аминокислоты, которая снимает стресс, улучшает настроение и помогает регулировать режим сна.

Как отмечает Керолайн, хотя матча может принести больше пользы для мозга, обычный зеленый чай предлагает многие из тех же когнитивных преимуществ благодаря богатому содержанию антиоксидантов, L-теанина и кофеина, причем без потенциальных затрат и сложностей приготовления, связанных с матча.

Асаи. Ягоды асаи, наполненные антиоксидантами и противовоспалительными свойствами, могут защитить мозг от нейродегенеративных заболеваний и помочь улучшить память.

Но дорогая ягода не единственная, содержащая антиоксиданты. По словам диетолога, пигменты ягод (флавоноиды), придающие им блестящие оттенки, помогают улучшить память и задержать ее ухудшение на два-три года.

— Две порции черники в неделю будут поддерживать уровень флавоноидов на высоком уровне, — утверждает эксперт.

Если вы не любитель черники, вместо нее можно попробовать ежевику, черную смородину и малину, добавила диетолог.

Источник: Express