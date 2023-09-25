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Эффект уже через неделю: продукты, которые мощно восстанавливают печень

25 сентября 2023, 13:26
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья Людмила Сердюк врач-терапевт, семейный врач
поради
Источник: Pexels

Семейный врач, терапевт Людмила Сердюк в комментарии Фактам ICTV назвала самые эффективные продукты для восстановления печени буквально в течение одной недели.

— Главная функция печени в нашем организме — это выведение токсинов. На выполнение этой непростой задачи негативно влияет множество факторов, в том числе и одноообразный рацион, — отметила врач.

По словам Людмилы Сердюк, на самом деле есть очень много полезных продуктов, которые благотворно сказываются на состоянии печени. Но среди них есть — самые-самые.

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Для эффективного восстановления печени терапевт рекомендует отдавать предпочтение в первую очередь оливковому маслу, орехам, авокадо, овсянке, ягодам, кофе.

Как утверждает семейный врач, эффект от употребления этих простых и доступных продуктов почувствуется уже через 7-10 дней при условии, если вы откажетесь от жареных, жирных блюд и, конечно же, от алкоголя.

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