Медитация осознанности оказывается мощным инструментом, который может положительно изменить ваш мозг и способствовать сохранению его здоровья. Кроме способности изменять структуру и функции мозга, она имеет влияние на стресс и реакции ума на него.

Известный профессор клинической психологии из Университета Суррея в Великобритании, Торстен Барнхофер объясняет, что медитация осознанности помогает смягчить стресс, делая вас более осознанными к вызовам и своим реакциям на них.

Британская журналистка практиковала этот метод в течение шести недель, 30 минут в день — один сеанс или два 15-минутных сеанса. Она выполняла управляемую медитацию осознанности, прослушивая аудиозапись. Кроме того, у женщины была одна еженедельная сессия медитации с Барнхофером через Zoom.

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Уже через месяц журналистка почувствовала эффект, а после полного курса ее структура мозга фактически изменилась.

Медитации полезны, даже если ваш уровень стресса низкий, так как это помогает сохранить эмоциональный баланс и улучшить общее состояние мозга.

Во время медитационных сеансов вы можете почувствовать, как ваш разум начинает блуждать от мысли к мысли. Это нормально, и в некоторых случаях это полезно, но чрезмерное блуждание мыслей может привести к стрессу и навязчивым размышлениям.

Медитация осознанности учит вас наблюдать за блуждающими мыслями и контролировать их.

В дополнение к медитации, физическая активность также может улучшить нейропластичность мозга. Комбинация физической активности и когнитивных упражнений может способствовать развитию навыков и пластичности.

Даже малейшие усилия могут иметь значимое влияние на мозг.

Практика эффективна не только для взрослых, но и для детей. Развитие мозга в раннем возрасте чрезвычайно пластично и важно.

Важно помнить, что мозг постоянно меняется и адаптируется. Освоение новых навыков, практика осознанности и физическая активность — это все возможности улучшить работу вашего мозга и сохранить его здоровье на длительное время.

Вам не нужно быть профессиональным исследователем или врачом, чтобы развивать свой мозг. Начните с простых шагов, учитесь новому и дайте мозгу возможность роста и развития. Ваш мозг — это ваша сокровищница возможностей, и вы можете делать ее еще более богатой и гибкой.