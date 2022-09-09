Израильские ученые из Тель-Авивского университета смогли выделить два антитела, которые с эффектом до 95% способны нейтрализовать практически все Covid-штаммы.

Это позволяет им стать заменой существующим вакцинам. Причем настолько эффективной, что, по словам исследователей, делать прививку каждый раз при появлении нового Covid-штамма уже будет не нужно.

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— Мы доказали, что два антитела, названные TAU-1109 и TAU-2310, на самом деле очень эффективны для нейтрализации вариантов Дельта и Омикрон, — отметила одна из руководителей исследовательской работы, доктор Наталья Фрейнд.

По данным ученых, TAU-1109 при нейтрализации Омикрона показывает 92% эффективности, Дельты – 90%.

Второе антитело, TAU-2310, нейтрализует Омикрон с эффективностью 84%, Дельту – 97%.

Источник: The edge markets