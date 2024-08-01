Кофе без кофеина, насколько безопасны химикаты для очищения — эксперт | Здоровье

Сотрудник Центра исследований в области кофе при Техасском университете A&M Эрик Бреннер рассказал, стоит ли беспокоиться по поводу опасности для здоровья химикатов, которые применяют для удаления кофеина из кофейных зерен.

— Кофе является ключевым компонентом утренней рутины многих людей. Но при этом кофеин может вызывать нервозность, беспокойство и проблемы с засыпанием, — говорит эксперт.

Декофеинизированный кофе, обычно лишенный максимум 97% кофеина, является вкусной альтернативой. Но некоторые организации по защите здоровья выразили обеспокоенность по поводу химического вещества, используемого в процессе декофеинизации, поскольку оно может повысить риск некоторых видов рака.

Как удаляют кофеин из кофе

По словам специалиста, существует несколько способов приготовления кофе без кофеина. Но есть два наиболее распространенных метода, которые предполагают использование химических веществ — метиленхлорида или этилацетата.

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Суть очистки — в прямом контакте кофейных зерен с химикатами. Он начинается с обработки паром зеленых, необжаренных зерен, чтобы они набухли и открыли поры. Затем зерна промывают в метиленхлориде или этилацетате, чтобы удалить из них кофеин. Конечный продукт обычно не имеет вкуса как обычная чашка кофе.

Насколько опасны химикаты

На вопрос, опасны ли химические вещества, используемые для декофеинизации кофе, эксперты дают короткий и однозначный ответ — нет. По крайней мере, не в том количестве, которому вы подвергаетесь, употребляя кофе без кофеина.

Однако люди, которые подвергаются воздействию таких химических веществ, как метиленхлорид, в больших концентрациях (например, рабочие, использующие его для снятия краски или обезжиривания металлов), могут иметь повышенный риск развития рака печени и легких, а также повреждения центральной нервной системы.

Детали

В Управлении по контролю за продуктами питания и лекарственными средствами определили, что декофеинизированный кофе не должен содержать более 0,001% опасной химии.

— Это означает, что практически невозможно выпить столько кофе без кофеина, чтобы подвергнуть себя опасному уровню метиленхлорида, — отмечают эксперты.

И добавляют: употребление кофе без кофеина не представляет никакой опасности для здоровья.