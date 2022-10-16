Эксперт по радиации и радиоактивности Роман Павлюк в комментарии одному из ведущих украинских СМИ рассказал о том, как можно выжить при ядерном ударе, даже если находиться рядом с эпицентром взрыва.

— Ядерный удар скорее можно пережить, чем от него погибнуть. Если во время него вы дома, не нужно никуда бежать, а ждать инструкций, — рассказывает Роман Павлюк.

По его словам, при ядерном ударе, безусловно, будут страшные разрушения. Но есть несколько мер, которые обязательно нужно принять, чтобы увеличить свои шансы на выживание до максимума.

Как выжить при ядерном ударе:

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прятаться в подвал при сигнале воздушной тревоги. На поверхности человек не выживет, он просто распадается на атомы в доли секунды;

оставаться в укрытии 48 часов и ждать сообщения по радио;

защитить органы дыхания от радиоактивной пыли. Если с собой не оказалось респиратора, п одойдет марля, медицинская маска. В идеале хорошо иметь с собой несколько полиэтиленовых дождевиков, чтобы обеспечить минимальное попадание радиоактивной пыли на поверхность кожи;

выбраться из горящего помещения, защищая органы дыхания от угарного газа. На поверхности следует ориентироваться по углу наклона деревьев или зданий, поврежденных взрывной волн ой . Не рекомендуются выходить на возвышение, потому что уровень радиации там может быть выше;

воду можно употреблять только заранее подготовленную в полиэтиленовой бутылке;

в случае пребывания в уцелевшем помещении, где нет пожара, важно как можно лучше изолировать окна, чтобы радиоактивная пыль не попала в помещение.

Также, как и в случае ракетных атак, не следует находиться вблизи окон, помнить о правиле двух стен и ждать сообщения от ГСЧС и военно-гражданских администраций. На всякий случай иметь запас воды в бутылках и сухую пищу в полиэтиленовых пакетах на 48 часов, настаивает эксперт.