Медики и диетологи предостерегают, если яйца варятся более 10 мин., в них образуются вещества, которые воспринимаются организмом как токсины.

Желток позеленел — не ешьте яйцо

Не все знают, что зеленоватый налет на желтке сваренного вкрутую яйца свидетельствует, что в нем образовались токсичные вещества.

— Хотя пока не сообщалось о жертвах в результате употребления переваренных яиц, лучше их не есть, — считает эксперт, диетолог Лиза Стил.

Она объяснила, что при варке яиц из белка выделяется сероводород. Чем дольше варится яйцо и чем крепче становится скорлупа, тем больше сероводород насыщает желток, не в силах выйти наружу.

Сейчас смотрят

Яичный желток содержит железо, и когда это железо встречается с газообразным сероводородом, оно образует сульфид железа, который придает желтку зеленоватую окраску.

Чем больше сульфида железа, тем толще зеленый налет.

А сульфид железа — вещество, несущее в себе потенциальную опасность для человеческого организма, в том числе для мужской потенции.

Токсины, образующиеся во время длительной тепловой обработки яиц, могут также привести к расстройству желудка и даже к удушью у некоторых людей.

Эксперт советует не варить яйца более 10 мин. — они станут крутыми уже через 7-9 мин.

Читайте также: Сколько дней можно хранить вареные яйца в скорлупе и без нее

Источник: Times of India