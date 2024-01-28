Специалисты Министерства здравоохранения Украины объяснили, когда наш образ жизни можно считать малоподвижным и сколько физической активности в день достаточно для разных возрастов.
В чем опасность
По словам экспертов Минздрава, малоподвижный образ жизни (особенно у взрослых) связывают с повышением рисков развития сердечно-сосудистых, некоторых онкологических заболеваний, психических и метаболических расстройств, заболеваний опорно-двигательного аппарата.
Кроме того, во всем мире нехватка физической активности ежегодно приводит к более чем трем миллионам смертей, которые можно было бы предотвратить. Это 6% всех смертей.
По данным ВОЗ , более 80% подростков и 27% взрослых не соблюдают рекомендуемый уровень физической активности. Это влияет не только на них самих, но и создает дополнительную нагрузку на национальные системы здравоохранения.
Что такое малоподвижный образ жизни
Эксперты утверждают, что малоподвижный образ жизни, это когда человек проводит шесть-восемь или более часов в день, сидя или лежа. К примеру, если вы работаете в офисе за компьютером, а вечером вместо прогулки выбираете лежание перед телевизором или с книгой – ваша активность недостаточна.
Сколько физической активности достаточно
Для детей и подростков 5-17 лет: не менее 60 минут в день умеренной или высокой интенсивности (преимущественно аэробной). Аэробные упражнения высокой интенсивности, а также укрепляющие мышцы и кости следует выполнять по меньшей мере трижды в неделю.
Для взрослых в возрасте 18-64 лет: не менее 150-300 минут аэробной физической активности умеренной интенсивности или 75-150 минут аэробной физической активности высокой интенсивности еженедельно.
Для дополнительного укрепления здоровья взрослые также должны, по меньшей мере, дважды в неделю выполнять упражнения для укрепления мышц (с привлечением основных групп мышц) умеренной или высокой интенсивности.
Для людей старше 65 лет: не менее 150-300 минут умеренной аэробной активности или не менее 75-150 минут – активности высокой интенсивности в неделю. Важно также два-три раза в неделю выполнять упражнения для укрепления мышц и включать физическую активность, которая помогает улучшить координацию движений.
Преимущества физической активности
По словам специалистов, регулярная физическая активность имеет множество преимуществ для здоровья:
- предупреждает появление избыточного веса;
- снижает риск развития хронических заболеваний и преждевременной смерти;
- уменьшает тревожность и улучшает качество сна;
- улучшает когнитивные способности и снижает риск деменции;
- улучшает здоровье костей и опорно-двигательного аппарата.
Как быть более активным
Эксперты собрали несколько советов, которые помогут быть активными на работе и в быту:
- используйте лестницу вместо лифта;
- если едете куда транспортом, выйдите на одну остановку раньше, а остальной путь пройдите пешком;
- по возможности обедать вне офиса – будет возможность прогуляться на свежем воздухе;
- если нужно уточнить что-нибудь у коллег – зайдите к ним, вместо того, чтобы писать электронные письма;
- сидя долго за компьютером, делайте небольшие перерывы, чтобы размяться;
- если говорите по телефону – не сидите, пройдитесь.
Хорошая новость в том, что изменить малоподвижный образ жизни никогда не поздно – даже самая небольшая, но регулярная физическая активность может улучшить ваше здоровье и самочувствие.