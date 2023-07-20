Эксперты Всеукраинской программы ментального здоровья “Ты как?” рассказали, как быстро прийти в себя в случае панической атаки.

— Паническая атака недаром называется именно атакой. Она обычно возникает внезапно, но воспринимается чрезвычайно остро, — объясняют специалисты.

Вот человек общается, улыбается, а уже в следующий момент его охватывает неистовый страх: мир вокруг будто уходит из-под ног, в груди бешено стучит сердце.

По словам экспертов, обычно панические атаки возникают без реальной опасности — как следствие длительного стресса и усталости.

Мощное проявление тревоги захватывает все наши ощущения и на определенный промежуток времени стирает связь с реальностью — отсюда чувство обреченности, потеря самоконтроля.

— Лучшее противодействие панической атаке — “заземление”, возвращение к реальности и осознание полной безопасности, — отмечают специалисты.

По их словам, техника “5-4-3-2-1” поможет овладеть острой внезапной тревогой — своей или человека рядом. Для этого нужно сесть и упереться ногами в пол, дышать медленно, концентрируясь не на ощущениях, а на окружающем мире.

Назовите:

5 вещей, которые вы видите рядом (стол, телевизор, шкаф, тарелка, чашка);

4 вещи, которые ощущаете физически (твердый пол, мягкая футболка, прохладная стена, шершавый ковер);

3 вещи, которые слышите (музыка, шум улицы, порывы ветра);

2 вещи, которые чувствуете на обоняние (дезодорант, запах книги);

1 вещь, которую можете почувствовать на вкус (мятный леденец).

Важно: единичные панические атаки не являются расстройством, это следствие стресса или чрезмерной усталости.

Но если они случаются с определенной периодичностью, в любое время, при разных обстоятельствах и часто без видимой причины — не медлите, обратитесь к психологу или психиатру.

Источник: Психологическая поддержка