Ссылаясь на результаты исследований, эксперты заявили, что искусственный подсластитель аспартам безопасен в ограниченных количествах.

Напомним, что заменитель сахара аспартам, используемый в тысячах продуктов, включая напитки, мороженое и жевательную резинку, был классифицирован Международным агентством по изучению рака ВОЗ (IARC), как возможно канцерогенный для человека.

ВОЗ заявила, что человеку весом 70 кг необходимо выпивать от 9 до 14 банок диетического безалкогольного напитка в день, чтобы превысить дневную норму.

— Мы не советуем потребителям полностью прекратить потребление аспартама. Мы просто советуем проявить умеренность, — призвал директор отдела ВОЗ по питанию и безопасности пищевых продуктов Франческо Бранка.

В ВОЗ отметили, что она и IARC продолжат отслеживать доказательства в этом вопросе и поощрять независимые исследовательские группы.

Используемый в качестве искусственного подсластителя с 1980-х годов, аспартам дает вкус в 200 раз слаще сахара при небольшом количестве калорий.

Это химическое вещество также содержится в продуктах, включая некоторые йогурты, сухие завтраки, зубные пасты, и лекарствах, таких как леденцы от кашля и жевательные витамины.

Как заявила старший специалист Всемирной акции против соли, сахара и здоровья в Лондонском университете королевы Марии Хариетт Берт, отчет ВОЗ показывает, что компаниям необходимо снизить общую сладость своих продуктов, а не полагаться так сильно на подсластители.

По ее словам, если все сделано правильно, переформулировка может постепенно удалить из продуктов избыток сахара, соли и насыщенных жиров без необходимости замены на такие ингредиенты, как искусственные подсластители.