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Электронная система здравоохранения: какие данные содержит, насколько надежно защищена

12 сентября 2022, 16:22
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
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Источник: Depositphotos

Эксперты Министерства здравоохранения Украины рассказали, какие данные содержит электронная система здравоохранения (ЭСЗО) и насколько надежно она защищена от взлома и утечки информации.

— Электронная система здравоохранения – система, в которой, среди прочего, обрабатываются персональные данные и данные о здоровье пациентов. Обработка и хранение информации базируется на принципах Закона Украины О защите персональных данных, — говорится в сообщении Минздрава.

Отмечается, что владельцем центральной базы данных электронной системы здравоохранения является Национальная служба здоровья Украины (НСЗУ).

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Какие данные содержатся в ЭСЗО:

  • реестр пациентов;
  • реестр деклараций о выборе врача;
  • реестр субъектов хозяйствования в сфере здравоохранения;
  • реестр медицинских специалистов, реестр медицинских работников;
  • реестр договоров о медицинском обслуживании населения;
  • реестр договоров о реимбурсации;
  • реестр медицинских записей, записей о направлении и рецептах;
  • реестр медицинских заключений и другие.

Какие персональные данные пациента хранятся в ЭСЗО:

  • уникальный номер записи в Едином государственном демографическом реестре (при наличии);
  • регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (при условии присвоения такого номера);
  • фамилия, имя, отчество;
  • дата и место рождения;
  • адрес фактического места жительства или пребывания;
  • реквизиты документа, удостоверяющего личность;
  • номер телефона, адрес электронной почты;
  • информация о доверенном лице для уведомления при наступлении экстренного случая и т.п.

А также непосредственно медицинскую информацию: группу крови пациента, информацию о визитах к врачу, госпитализации, информацию об электронных направлениях и рецептах, осмотрах, процедурах и т.д.

Как защищен доступ к данным в ЭСЗО

Доступ к информации, содержащейся в ЭСЗО, предоставляется исключительно идентифицированным и подлинным пользователям (врачам), имеющим соответствующие права доступа.

Передача информации осуществляется исключительно в зашифрованном виде согласно требованиям законодательства по технической и криптографической защите информации.

Дополнительно в системе реализован принцип обособленного хранения персональных и медицинских данных пациента, что существенно снижает риск утечки персонифицированных данных.

Источник
Минздрав
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