Эксперты Министерства здравоохранения Украины рассказали, какие данные содержит электронная система здравоохранения (ЭСЗО) и насколько надежно она защищена от взлома и утечки информации.
— Электронная система здравоохранения – система, в которой, среди прочего, обрабатываются персональные данные и данные о здоровье пациентов. Обработка и хранение информации базируется на принципах Закона Украины О защите персональных данных, — говорится в сообщении Минздрава.
Отмечается, что владельцем центральной базы данных электронной системы здравоохранения является Национальная служба здоровья Украины (НСЗУ).
Какие данные содержатся в ЭСЗО:
- реестр пациентов;
- реестр деклараций о выборе врача;
- реестр субъектов хозяйствования в сфере здравоохранения;
- реестр медицинских специалистов, реестр медицинских работников;
- реестр договоров о медицинском обслуживании населения;
- реестр договоров о реимбурсации;
- реестр медицинских записей, записей о направлении и рецептах;
- реестр медицинских заключений и другие.
Какие персональные данные пациента хранятся в ЭСЗО:
- уникальный номер записи в Едином государственном демографическом реестре (при наличии);
- регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (при условии присвоения такого номера);
- фамилия, имя, отчество;
- дата и место рождения;
- адрес фактического места жительства или пребывания;
- реквизиты документа, удостоверяющего личность;
- номер телефона, адрес электронной почты;
- информация о доверенном лице для уведомления при наступлении экстренного случая и т.п.
А также непосредственно медицинскую информацию: группу крови пациента, информацию о визитах к врачу, госпитализации, информацию об электронных направлениях и рецептах, осмотрах, процедурах и т.д.
Как защищен доступ к данным в ЭСЗО
Доступ к информации, содержащейся в ЭСЗО, предоставляется исключительно идентифицированным и подлинным пользователям (врачам), имеющим соответствующие права доступа.
Передача информации осуществляется исключительно в зашифрованном виде согласно требованиям законодательства по технической и криптографической защите информации.
Дополнительно в системе реализован принцип обособленного хранения персональных и медицинских данных пациента, что существенно снижает риск утечки персонифицированных данных.