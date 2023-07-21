Новости здоровья На пульсе Медосмотр Тело Психология Дети Поддержать Видео
Актуально

Фактор времени: ученые выяснили, когда лучше завтракать, чтобы снизить риск развития диабета

21 июля 2023, 15:02
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
сніданок, їжа, істи
Источник: Unsplash

Ученые из испанского Барселонского института глобального здравоохранения (ISGlobal) обнаружили, что у людей, которые завтракали после 9 утра, вероятность развития диабета II типа была на 59% выше, чем у тех, кто завтракал до 8 утра.

Испанские исследователи подчеркнули важность рассмотрения не только того, что мы едим, но и того, когда мы едим, чтобы снизить риск развития диабета.

— Биологически это имеет смысл, поскольку известно, что пропуск завтрака влияет на контроль уровня глюкозы и инсулина, — отметила ведущий автор исследования Анна Паломар-Крос.

Читайте также:
літня параЭксперт объяснила, почему некоторые физические упражнения при диабете II типа надо рассматривать как лекарство

Чтобы дополнительно изучить влияние времени приема пищи на риск диабета, исследовательская группа наблюдала группу из более 100 тыс. взрослых, 79% из которых были женщинами.

Участников попросили записывать свой рацион питания и время приема пищи в течение 24 часов три дня подряд. Затем команда проанализировала данные за семилетний период и выявила 963 новых случая диабета II типа.

Тем не менее, исследование также показало, что длительное голодание может быть полезным, если люди завтракают до 8 утра и рано ужинают.

— Наши результаты показывают, что первый прием пищи до 8 утра и последний до 7 вечера могут помочь снизить заболеваемость диабетом II типа, — отметила соавтор исследования, профессор Манолис Когевинас.

К слову, еще одно исследование, в ходе которого были проанализированы данные более чем 100 тыс. человек во Франции за семь лет, показало, что ужин после 22:00 еще больше увеличивает риск развития диабета II типа.

Источник: Express

Теги
Диабет Наукові дослідження Сніданок
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь