Ученые из испанского Барселонского института глобального здравоохранения (ISGlobal) обнаружили, что у людей, которые завтракали после 9 утра, вероятность развития диабета II типа была на 59% выше, чем у тех, кто завтракал до 8 утра.

Испанские исследователи подчеркнули важность рассмотрения не только того, что мы едим, но и того, когда мы едим, чтобы снизить риск развития диабета.

— Биологически это имеет смысл, поскольку известно, что пропуск завтрака влияет на контроль уровня глюкозы и инсулина, — отметила ведущий автор исследования Анна Паломар-Крос.

Чтобы дополнительно изучить влияние времени приема пищи на риск диабета, исследовательская группа наблюдала группу из более 100 тыс. взрослых, 79% из которых были женщинами.

Участников попросили записывать свой рацион питания и время приема пищи в течение 24 часов три дня подряд. Затем команда проанализировала данные за семилетний период и выявила 963 новых случая диабета II типа.

Тем не менее, исследование также показало, что длительное голодание может быть полезным, если люди завтракают до 8 утра и рано ужинают.

— Наши результаты показывают, что первый прием пищи до 8 утра и последний до 7 вечера могут помочь снизить заболеваемость диабетом II типа, — отметила соавтор исследования, профессор Манолис Когевинас.

К слову, еще одно исследование, в ходе которого были проанализированы данные более чем 100 тыс. человек во Франции за семь лет, показало, что ужин после 22:00 еще больше увеличивает риск развития диабета II типа.

Источник: Express