Исследование американских ученых показало, что достаточная продолжительность сна влияет на потребление калорий в период бодрствования. Понимание этого может в корне изменить наши представления об эффективной потере веса.

В рандомизированном клиническом исследовании приняли участие 80 добровольцев. Ученые обнаружили, что молодые люди с избыточным весом, которые обычно спали менее 6,5 часов в сутки, смогли увеличить продолжительность сна в среднем на 1,2 часа за ночь после индивидуального консультирования по гигиене сна.

Такая коррекция была направлена на увеличение времени пребывания в постели до 8,5 часов. В итоге увеличенная продолжительность сна по сравнению с контрольной группой снизила общее потребление калорий участниками в среднем на 270 ккал в день.

— Мы показали, что ограничение сна влияет на регуляцию аппетита. Это приводит к увеличению потребления пищи и, таким образом, подвергает вас риску увеличения веса с течением времени, — отметила доктор медицинских наук, директор Чикагского центра сна при Чикагском университете Эсра Тасали.

По ее словам, научная работа не только изучает влияние продолжительности сна на потребление калорий, но, что важно, делает это в реальных условиях, без каких-либо манипуляций или контроля над диетическими привычками участников.

Участники спали в своих кроватях, отслеживали свой сон с помощью носимых устройств и в остальном вели обычный образ жизни без каких-либо инструкций по диете или упражнениям.

В целом, люди, которые увеличили продолжительность сна, смогли снизить потребление калорий в среднем на 270 ккал в день, что означало бы примерно 12 кг потери веса в течение трех лет, если эффект сохранялся в течение длительного срока.

Мы показали, что, не внося никаких других изменений в образ жизни, вы можете продлить свой сон и потреблять меньше калорий. Это действительно может помочь людям, пытающимся похудеть, констатируют ученые.