Фармацевт Андрей Чимбар на площадке онлайн-ресурса Береги себя рассказал о том, насколько на самом деле эффективна зеленка при обработке ран и порезов, и чем ее стоит заменить.
— Бриллиантовый зеленый или зеленка — очень привычный для нас антисептик. Однако исследования, которые доказывали бы его эффективность, проводились очень давно, — отмечает Андрей Чимбар.
По его словам, никто не проверял эффективность старой доброй зеленки на протяжении десятилетий использования. Вполне возможно, что многие возбудители уже выработали к нему резистентность.
— Сегодня мы имеем эффективные антисептики, которые не имеют такого яркого окраса, поэтому зеленка это скорее про террористическую атаку на публичную личность, чем об антисептической обработке ран, — рассказывает фармацевт.
Что использовать вместо зеленки
Эксперт советует поверхностную рану кожи обработать хлоргексидином и накрыть пластырем.
— Я остановился бы на этом варианте. И эстетичнее, и риск повторной травматизации ниже, — резюмирует специалист.
Источник: Береги себя