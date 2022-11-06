Фармацевт Андрей Чимбар на площадке онлайн-ресурса Береги себя рассказал о том, насколько на самом деле эффективна зеленка при обработке ран и порезов, и чем ее стоит заменить.

— Бриллиантовый зеленый или зеленка — очень привычный для нас антисептик. Однако исследования, которые доказывали бы его эффективность, проводились очень давно, — отмечает Андрей Чимбар.

По его словам, никто не проверял эффективность старой доброй зеленки на протяжении десятилетий использования. Вполне возможно, что многие возбудители уже выработали к нему резистентность.

Сейчас смотрят

— Сегодня мы имеем эффективные антисептики, которые не имеют такого яркого окраса, поэтому зеленка это скорее про террористическую атаку на публичную личность, чем об антисептической обработке ран, — рассказывает фармацевт.

Что использовать вместо зеленки

Эксперт советует поверхностную рану кожи обработать хлоргексидином и накрыть пластырем.

— Я остановился бы на этом варианте. И эстетичнее, и риск повторной травматизации ниже, — резюмирует специалист.

Источник: Береги себя