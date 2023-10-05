Специалист по сну и физиотерапевт, Сэмми Марго назвала позиции, которые вредят вашему здоровью во время сна.

Эксперт отмечает, что неправильная поза во время сна способна перечеркнуть всю пользу от полноценного восьмичасового отдыха.

Одной из популярных поз для сна является положение с приподнятым коленом, когда вы лежите на животе с поднятыми руками возле головы и одной ногой согнутой в сторону.

Сейчас смотрят

По словам Марго, эта поза может привести к проблемам с бедрами и создавать давление на спину.

Еще хуже, по словам эксперта, является позиция свободного падения, которая подобна предыдущей, но без согнутой ноги.

Марго утверждает, что такое положение может вызвать серьезные проблемы со спиной и шеей, которые могут остаться на всю жизнь.

Поза эмбриона, на боку, свернувшись калачиком, может вызвать небольшую боль в шее, если голова не поддерживается подушками должным образом.

Поза солдата, когда спящий лежит на спине с руками по бокам, также не является идеальной для сна.

Она может усилить храп, способствовать кислотному рефлюксу и вызвать боль в пояснице.

Эксперт рекомендует положить подушку под колени, чтобы уменьшить эти негативные эффекты.

Поза морской звезды, когда спящий лежит на спине с раскинутыми руками и ногами, может увеличить склонность к кошмарам.

Люди, которые спят в позе бревна, на боку с прямыми руками и ногами, могут столкнуться с болями в плечах.

Чтобы снизить напряжение тела во время сна, эксперт рекомендует использовать подушки — одну под живот и другую под голени.

Источник: Ladbible