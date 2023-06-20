В основном о фолиевой кислоте знают в связи с планированием беременности. Действительно, фолиевая кислота очень важна для женщин репродуктивного возраста, в частности беременных или тех, кто планирует беременность.

Именно этот витамин участвует в формировании нервной трубки, черепа и спинного мозга плода. Недостаток фолиевой кислоты в организме женщины во время беременности увеличивает риск развития у ребенка сложного дефекта позвоночника.

На самом деле фолиевая кислота — это витамин В9, вернее, синтетическая версия витамина, который помогает организму человека производить здоровые красные кровяные клетки.

Если человек не получает достаточно фолиевой кислоты и витамина B12, организм производит кровяные клетки слишком большого размера. Из-за этого они теряют способность транспортировать кислород должным образом.

Фолиевую кислоту также часто назначают больным ревматоидным артритом, болезнью Крона, псориазом. Поскольку доказано, что этот витамин усиливает действие препарата метотрексат, который, как правило, обязательно принимают пациенты с такими диагнозами.

Обычно прием фолиевой кислоты не вызывает каких-либо серьезных побочных эффектов. В редких случаях могут проявляться вздутие живота, тошнота, потеря аппетита. Эти проявления умеренные и быстро проходят.

Для большинства взрослых и детей витамин В9 является абсолютно безопасным. Однако его не следует принимать в пяти случаях, если:

установлен стент в сердце; применяется гемодиализ; есть история аллергии на фолиевую кислоту или другие препараты; подтвержден низкий уровень витамина В12; диагностировано онкологическое заболевание.

Однако даже в этом случае не повредят продукты, богатые этим витамином. К примеру:

арахис;

бобовые;

спаржа;

брокколи;

семечки подсолнечника;

шпинат;

печень и тому подобное.

Источник: Бережи себе