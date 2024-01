93-летний чемпион мира по гребле Ричард Морган поделился секретом, как сохранить здоровье и оставаться молодым.

Эксперты обнаружили, что сердце, мышцы и легкие Ричарда Моргана функционируют на уровне по меньшей мере половины его возраста.

Исследование здоровья Моргана определило, что в его теле высокое содержание мышечной массы, а сердце работает идеально: максимальная частота сердечных сокращений во время тренировки — 153 удара в минуту.

Исследователи считают, что эти результаты свидетельствуют о высокой эффективности его физических упражнений.

