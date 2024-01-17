93-летний чемпион мира по гребле Ричард Морган поделился секретом, как сохранить здоровье и оставаться молодым.

Здоровье спортсмена

Эксперты обнаружили, что сердце, мышцы и легкие Ричарда Моргана функционируют на уровне по меньшей мере половины его возраста.

Исследование здоровья Моргана определило, что в его теле высокое содержание мышечной массы, а сердце работает идеально: максимальная частота сердечных сокращений во время тренировки — 153 удара в минуту.

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Исследователи считают, что эти результаты свидетельствуют о высокой эффективности его физических упражнений.

At 93, he’s as fit as a 40-year-old. His body offers lessons on aging. https://t.co/0PT9gmDfXP — Ганна І. (@anni4ka2022) January 17, 2024

Как тренироваться, чтобы остаться молодым

Ученые проанализировали физическую активность Моргана, он еженедельно проходит около 30 км на гребном тренажере, тренируясь всего лишь 40 мин.

Его тренировки состоят из легких, умеренных и интенсивных сегментов. Около 70% времени отводится легким нагрузкам, а остальное — тяжелым и интенсивным упражнениям.

Исследователи определили — такая короткая, но интенсивная программа является ключевым фактором в сохранении здоровья и физической формы мужчины.

Также Ричард Морган делает тренировки с отягощениями, чтобы поддерживать мышечную массу.

Как есть для сохранения молодости

Высокая концентрация белка в диете мужчины является еще одной составляющей сохранения здоровья, также это поддерживает мышечную массу.

Хотя многие считают, что ключевой в старении является генетика, Ричард Морган уверяет — физические упражнения и здоровый образ жизни могут существенно изменить его.

Ученые отмечают, что организм к физической нагрузке может адаптироваться в любом возрасте.