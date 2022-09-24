Новое исследование показало, что инъекция модифицированного вируса герпеса может уничтожить раковые клетки.

Согласно ранним результатам клинических испытаний, генетически модифицированная версия вируса герпеса обеспечила мощные результаты против поздних форм рака.

У пациентов, участвовавших в исследовании, были раковые заболевания, включая рак кожи, пищевода и головы и шеи, исчерпали другие варианты лечения, включая иммунотерапию ингибиторами контрольных точек.

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— Наше исследование показывает, что генно-модифицированный вирус, убивающий рак, может нанести один или два удара по опухолям, непосредственно уничтожая раковые клетки изнутри, одновременно вызывая против них иммунную систему, – руководитель исследования профессор биологической терапии рака Кевин Харрингтон.

Это исследование свидетельствует о том, что генетически модифицированная форма вируса герпеса может стать новым вариантом лечения для некоторых пациентов с поздними формами рака, включая тех, кто не ответил на другие формы иммунотерапии.

Как это работает

Генно-модифицированный вирус герпеса, предназначен для двойного действия против опухолей, в которые его непосредственно вводят.

Он не только размножается в раковых клетках, чтобы разрушать их изнутри, но также блокирует специфический белок, известный как CTLA-4, чтобы заставить иммунную систему более эффективно убивать раковые клетки.

Два года без рака

Трое из девяти пациентов, получавших вирусную терапию, наблюдали уменьшение опухолей. У одного из них опухоль полностью исчезла. 39-летнему мужчине в 2017 году был диагностирован рак слюнных желез.

После нескольких операций ему сказали, что вариантов лечения больше нет.

– Это был мой последний спасительный круг. Мне делали инъекции каждые две недели в течение пяти недель, что полностью уничтожило мой рак, – сказал он.

Два года он не болел раком.

Исследователи пересмотрели биопсию пациентов до и после инъекций вируса и выявили положительные изменения в области, непосредственно окружающей опухоль.

Авторы объяснили, что инъекции привели к появлению большего количества иммунных клеток в этой области и включили гены, связанные с иммунным ответом, подавляющим раковые клетки.

Побочными эффектами при лечении были лихорадка и усталость.

В настоящее время команда надеется продолжить изучение потенциала этой стратегии на большем количестве пациентов.

Директор Института исследования рака в Лондоне профессор Кристиан Хелин отметил, что вирусы являются одними из древнейших врагов человечества. Но новое исследование свидетельствует о том, что можно использовать некоторые особенности, чтобы инфицировать и убивать раковые клетки.

Источник: EuroNews