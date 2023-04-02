Глава Международного научного форума по домашней гигиене и почетный профессор Лондонской школы гигиены и тропической медицины Салли Блумфилд выразила обеспокоенность тем, что пандемия коронавируса заставила многих людей приобрести вредные привычки при уборке.

Ситуацию осложнило то, что Всемирная организация здравоохранения поначалу предупредила, что вирус может распространяться из-за загрязненных поверхностей. Более поздние исследования показали, что риск передачи болезней через поверхности низкий.

Но помогает ли тщательная уборка предотвратить инфекцию и защитить нас от болезней? Эксперты говорят, что нужно быть осторожными и не путать чистоту и гигиену.

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— Чистота — это когда вы хотите, чтобы определенное место выглядело чистым, и для этого вы пылесосите или вытираете пыль. В то же время гигиена призвана оградить вас от вредных микробов, — объяснила гигиенист.

По ее словам, к таким патогенам относятся, к примеру, норовирус, грипп, Covid-19 и сальмонелла.

Блумфилд подчеркнула необходимость соблюдения целевой гигиены в повседневной жизни и знать, когда могут распространяться вредные микробы. Например, когда мы прикасаемся к сырой пище, пользуемся туалетом, трогаем домашних животных или выбрасываем мусор.

Убеждение в том, что чистота и гигиена – это не одно и то же, существует с конца 1980-х годов, когда эпидемиолог Дэвид Страчан выдвинул гипотезу о гигиене. Он утверждал, что контакт с микробами и инфекциями в раннем детстве способствует развитию иммунной системы детей и защищает от аллергии.

По мнению ученых, склонность ребенка к развитию аллергии не имеет ничего общего с чистотой, но связана с влиянием разных типов микроорганизмов через кишечник, кожу и воздух, которым они дышат.