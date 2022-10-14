Война – настоящая кузница для хирургов. Во время боевых действий медики ежедневно лечат тяжелораненых военных и гражданских украинцев. Для наших защитников после передовой борьба здесь, в больнице, не менее сложна и важна.

Ведь для того чтобы выжить и вернуться к полноценной жизни, они перенесли десятки операций, а впереди еще сложная и длительная реабилитация. Факты ICTV побывали в одной из столичных больниц и пообщались с военными, расспросили, какова цена жизни тяжелораненых.

Известный хирург, доктор медицинских наук Сергей Галич ведет нас в палату, где лежат тяжелые пациенты. Речь идет даже не об огнестрельных ранениях, а о больших минно-взрывных ранах. Прежде чем познакомить нас с героями, он объясняет:

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— Одна из самых больших проблем таких ран — в том, что они инфицированы. Если с поля боя привозят раненых, они не чистые. Поэтому они, как правило, имеют инфекции в ранах. Сразу закрывать такие раны нет смысла. Потому что очень высок риск распространения инфекции по организму и разных осложнений.

По словам врача, для того чтобы закрыть такие раны — их нужно готовить. Следует вычищать специальными технологиями, чтобы восстановить состояние тканей и нормальное кровоснабжение. Тогда можно браться за закрытие ран и пересадку кожи.

Тогда очень высока вероятность того, что она приживется. Если пересадить кожу прямо на инфицированную рану, инфекция съедает все. Там ничего не останется. И этот человек может погибнуть.

В палате мы знакомимся с тремя военнослужащими. Все трое — Юрий Брыжа, Андрей Ошлаков и Дмитрий Серяков — добровольцы, принимали участие в боях на Донецком направлении. Там каждый получил минно-взрывные ранения. Трое побратимов родом из разных областей Украины, и ранее не были знакомы – а сейчас вместе проходят лечение.

Юрий Брыжа попал в ряды ВСУ в начале мая, до этого работал на горном предприятии на Днепропетровщине. Пришел в военкомат по собственной воле. Рассказывает, что имел большое желание “надрать зад рашистам”.

Сначала попал в состав территориальной обороны, впоследствии, после военных учений, был направлен на фронт — на Донецкое направление. Его служба продлилась до 21 июля.

— Мы только въехали на позицию. И в тот же момент начался интенсивный минометный обстрел. Я получил ранение в ногу. Это было буквально мгновение. Обратил внимание, что нога у меня перевернута, кость разбита, – вспоминает Юрий.

По словам воина, благодаря тому, что они проходили обучение, он сумел наложить себе турникет на руку. Его побратим наложил ему турникет на ногу, потому что сам бы он не смог.

– Есть такой такой парень, я хочу, чтобы его знала вся Украина, это Артем Желизняк, молодой парень, который вытащил меня из этого ада, благодаря ему я сейчас жив, – благодарит Юрий.

С тех пор Юрий вместе с врачами борется за собственное выздоровление. Сейчас для него и побратимов с похожими ранениями главный враг – инфекции, которые цепляются во время лечения. Иногда лечение минно-взрывных ранений может затягиваться более чем на полгода, ведь инфекции постоянно мутируют, привыкают ко все новым антибиотикам, а затем мешают процессу заживления.

– Самое главное сейчас, это победить ту инфекцию, которая внутри. Потому что при ранении сюда залетает вся таблица Менделеева. Она сидит и ждет. Сначала это одна инфекция, потом вторая, затем третья. Полечили, будто все хорошо, ничего нет. Через три дня снова инфекция, – рассказывает Юрий.

Побратиму Юрия, Андрею Ошлакову с семьей удалось выехать из оккупированного россиянами Мелитополя в апреле. Помнит, как чудом удалось уехать.

– На российском КПП мы стояли 9 часов. Лишь в конце дня россияне устроили коридор и мы смогли уехать. Когда мы уже попали на свободную от россиян территорию, сразу стало легче дышать, – вспоминает Андрей.

Андрей эвакуировал семью в безопасное место, а сам мобилизовался. В июне, во время наблюдения за врагом, снаряд попал прямо в окоп, побратим Андрея погиб у него на глазах. Самое тяжелое лечение уже позади. Но впереди продолжительное восстановление.

– Мы наблюдали за указанным нам районом, чтобы враг не шел на нас. Все это время мы подвергались постоянным артобстрелам. Накрывали нас постоянно, круглосуточно. Это были минометы и Грады. Мы были в окопах. И в последний момент, когда произошло ранение, попали прицельно по нашему окопу, — делится воин.

Андрей получил ранение конечности, а также раны на спине, были повреждены легкие. Ему повезло, ведь для пересадки ему хватило своей кожи.

Самое тяжелое лечение уже позади. Но впереди продолжительное восстановление сломанной кости ноги. Чтобы побороть инфекции в ранах, ему приходится все время оставаться подключенным к аппарату, который 24/7 очищает открытые раны.

— Специальная губка ставится на рану. И ее замена – это оперативное вмешательство с наркозом. То есть, это операция. И такие операции каждые четыре дня должны быть, чтобы рана очищалась быстрее. А так была еще пересадка мышц и пересадка кожи — это были самые тяжелые операции, — вспоминает Андрей.

А вот состояние третьего нашего собеседника врачи называют чудом. Военнослужащий Дмитрий Серяков во время выполнения боевого задания подорвался на мине, получил огромное ранение на спине, от взрыва вырвало мышцы. Ко всему сломал челюсть и первые два месяца вообще не мог разговаривать.

– Получил ранение в Песках, Золотая Нива. Мы были первая минометная батарея 120-го калибра. И при выполнении боевого задания нам нужно было подвезти боекомплект. И получилось так, что взорвались на противотанковой вражеской мине. И от машины ничего не осталось, — вспоминает Дмитрий.

Врачи говорили, что будут начинать учить только ползать Дмитрия в декабре или в январе. Потому что он постоянно лежал. Очень сильно похудел. На левом боку не мог лежать. На правой стороне пролежень.

– На животе тоже не могу лежать. Вот всю ночь прокрутишься, один час поспишь — и то хорошо. Можно сказать, что смог подняться на ноги благодаря тому, что со мной рядом были мои родители, — признается воин.

До 24 февраля Дмитрий успел поработать и учителем физкультуры, и полицейским, а также проходил военную службу по контракту. С началом полномасштабной войны встал на защиту страны.

– Когда присоединился к своим побратимам, я был на десятом небе от счастья. Потому что знал, что с ними наконец-то буду. Защищать территориальную целостность Украины. Потому что мы к себе в гости никого не звали. Они сами к нам пришли, – говорит Дмитрий.

Несмотря на свои заслуги, героями ребята называют не себя, а врачей, потому что, без преувеличения, они возвращают им привычную жизнь, и также приближают победу.

– Мы благодарны за все, за заботу. Иногда достаточно того, когда врач войдет и посмотрит таким добрым взглядом. Когда врач говорит: Не раскисай. Вот вчера было хорошо тебе, а сегодня будет еще лучше. Огромная благодарность Тимуру Викторовичу Ковальчуку. Он очень много усилий приложил к моему лечению. Если бы не он, то я бы до сих пор лежал, — благодарит Дмитрий.

Война — это настоящая кузница хирургов, — эту фразу, собственно, мы и услышали от хирурга Тимура Ковальчука, которому обязаны жизнью все трое наших героев. Врач рассказывает, что сегодняшние реалии работы — настоящий вызов для врачей и из-за сложности ранений людей, и из-за их количества. Несмотря на это, мотивация для работы остается очень простой.

— Мотивация – это хороший результат. Когда действительно удается помочь пациенту, когда ты видишь своими глазами, что принес пользу человеку. Как вот на примере пациента Дмитрия, который снова начал ходить. Можно сказать, что это настоящее волшебство! – подчеркивает Тимур Ковальчук.

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