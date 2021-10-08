Скоропостижная кончина народного депутата Антона Полякова стала настоящим шоком для многих украинцев. Прежде всего, потому что молодому мужчине было всего 33 года. При вскрытии медики диагностировали серьезную патологию – острую коронарную недостаточность, острую ишемическую болезнь сердца.

Что означает этот диагноз? Каковы симптомы и причины острой коронарной недостаточности? Насколько характерно это заболевание для молодых людей? На эти и другие вопросы Фактов ICTV ответила семейный врач Людмила Сердюк.

— Острую коронарную недостаточность можно смело ставить на первое место как одну из самых распространенных причин внезапного сердечного летального исхода.

Острая коронарная недостаточность (ОКН) возникает вследствие сбоя в снабжении кровью, а значит и кислородом, сердечной мышцы.

— Означает ли это, что у человека с таким диагнозом уже какое-то время были проблемы с сердцем?

— У совершенно здорового человека вряд ли вдруг и внезапно возникнет такое крайне тяжелое состояние. Как правило, ему предшествует ишемическая болезнь сердца, суть которой заключается в нарушении кровообращения из-за проблем с сосудами, о чем уже было упомянуто.

Но, замечу, эта патология может до поры до времени ничем о себе не напоминать. То есть человек не чувствует симптоматики, чтобы вовремя обратиться к врачу и постараться предотвратить назревающую катастрофу.

Вот почему нужны ежегодные профилактические осмотры, которыми многие люди, особенно молодого возраста, к сожалению, пренебрегают.

— Каковы симптомы острой коронарной недостаточности?

— Как правило, это внезапно возникающая загрудинная боль. У пациента возникает ощущение сильного жжения в этой области. В подавляющем большинстве случаев наблюдается высокая потливость и бросающаяся в глаза бледность кожных покровов.

Также довольно часто возникает одышка, сухой, судорожный, словно нервный кашель.

— При таком состоянии может быть тошнота, рвота?

— Может быть и тошнота, и рвота, и недержание мочи, и метеоризм. Такие симптомы при ОКН также имеют место.

— Что может стать причиной острой коронарной недостаточности?

— На первое место я бы поставила стресс, сильнейшую эмоциональную нагрузку. В таком состоянии надпочечники человека вбрасывают в кровь столько адреналина, что сердечный ритм резко ускоряется, сосуды, в том числе и коронарные, на фоне этого также резко сужаются. Отсюда – нарушение кровообращения сердечной мышцы.

Среди других причин ОКН – переутомление, бессонная ночь, чрезмерные физические нагрузки.

— Насколько острая коронарная недостаточность свойственна молодым людям?

— К сожалению, свойственна. В медицинской среде известно, что ОКН больше подвержены именно молодые мужчины в возрасте от 33 до 46 лет. Причем эта патология проявляется у молодых мужчин в пять раз чаще, чем у молодых женщин.

— Почему?

— Скажу так: мужской пол уже сам по себе фактор риска. Плюс возможная наследственность, плюс возможный лишний вес и связанный с ним сахарный диабет, плюс курение и злоупотребление спиртным. Если у молодого мужчины есть хотя бы два из этих факторов риска, то… Одним словом, нужно делать правильные выводы. Пока не станет слишком поздно.