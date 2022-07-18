В Черниговской области восстановлена вакцинация против Covid-19, которая была прервана из-за боевых действий и отсутствия надлежащих условий для хранения вакцин.

Об этом сообщил руководитель управления здравоохранения Черниговской ОВА Андрей Линник.

По его словам, сейчас в Чернигове работают пять пунктов вакцинации, всего по области – 68. Увеличивается количество желающих сделать бустерную прививку.

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— Мы не исключаем, что осенью снова будет вспышка коронавирусной болезни. Сейчас самое время защитить себя. Вакцины есть, каждый может обратиться к семейному врачу или в пункт вакцинации и получить прививку, – отметил Линник.

По его словам, в мае-июне медицинские учреждения области получили достаточное количество вакцин Coronavac и Comirnaty от Pfizer.

Всего с начала года в Черниговской области проведено 70 тыс. прививок, за последние три месяца – 6 тыс., в том числе почти 3,8 тыс. прививок – бустерная доза. Сейчас в Черниговской области процент охвата прививками против Covid-19 взрослого населения составляет 48,8%.

Также в области есть 21 заведение здравоохранения, где могут оказывать помощь больным с Covid-19, развернуто около 400 госпитальных коек. Они снабжены кислородом – либо централизованно, либо через кислородные концентраторы.

Также есть возможность перепрофилировать необходимое количество коек, чтобы подготовиться к госпитализации тяжелых пациентов.

Найти пункты вакцинации в Черниговской области можно по этой ссылке.