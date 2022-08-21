Эксперты Министерства здравоохранения Украины накануне 1 сентября подготовили памятку для родителей об обязательных плановых прививках, которые должны быть у ребенка перед тем, как отправиться в детский коллектив.

— Для того чтобы безопасно находиться в коллективе, в частности, в школе, садике, на детской площадке, ребенок должен иметь все плановые прививки от десяти болезней в соответствии с Национальным календарем, — говорится в сообщении Минздрава.

Отмечается, что если есть доступ в медицинские учреждения, все необходимые прививки детям следует сделать до 1 сентября. Чтобы вакцинировать ребенка, его следует записать к семейному врачу или педиатру.

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Если из-за войны вы были вынуждены покинуть свой дом, прививаться можно в любом ближайшем медучреждении без перезаключения декларации. Все прививки по календарю являются бесплатными.

Если так случилось, что вы пропустили одну или несколько прививок, это не значит, что надо начинать серию вакцинации сначала. Независимо от того, сколько прошло времени от предыдущей дозы, нужно обратиться к своему семейному врачу. Он разработает схему, по которой вы сможете наверстать пропущенные дозы вакцины.

Важно! Если у ребенка есть противопоказания к вакцинации, это должен определить семейный врач или педиатр, и предоставить соответствующую справку, которая будет основанием для допущения ребенка к посещению школы.