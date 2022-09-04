Почему назначается йодид калия при авариях на ядерных установках и почему препарат опасно принимать бесконтрольно. Об этом в комментарии одному из украинских СМИ рассказали медики.

— В случае аварии на ядерных установках атомной станции происходит выброс радиоизотопного йода (плохого йода), который очень быстро и легко поглощается щитовидной железой, особенно у детей, тем самым может вызвать ее заболевание, — говорит семейный врач Ольга Сахарчук.

По ее словам, единственным препаратом, способным уменьшить влияние радиоактивного йода на щитовидную железу, является калий йодид. После его приема происходит блокировка щитовидной железы, и радиоизотопы уже не имеют места, чтобы накопиться.

Как отметила терапевт Виктория Ющенко, прием йода может снизить риск рака щитовидной железы, но не защитит от лучевой болезнитех, кто находится недалеко от ядерного взрыва.

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По словам экспертов, даже если вы стали счастливым обладателем таблеток йодистого калия (в аптеках их не продают, но можно заказать через Интернет), препарат ни в коем случае нельзя принимать без надобности.

По словам Ольги Сахарчук, принимать йодид калия в качестве профилактики следует только после официального оповещения об угрозе выброса и необходимости проведения йодной профилактики. Такое извещение проводится местными органами исполнительной власти всеми доступными средствами массовой информации.

— Временная блокада функции щитовидной железы и однократное введение йодсодержащих препаратов практически не сказывается на состоянии здоровья детей и взрослых, — подчеркнула врач.

И уточнила, что, если принимать такие препараты длительное время и в неправильной дозировке, повышается риск снижения функции щитовидной железы. Поэтому йодид калия принимается только один раз.

По словам медика, людям после 40 лет калий йод не назначают. Для других возрастных категорий назначаются разные дозы:

детям до 1 месяца – 16 мг;

от 1 месяца до 3 лет – 32 мг;

от 3 до 12 лет – 62,5 мг.

Подросткам от 13 до 18 лет, а также взрослым до 40 лет, беременным и кормящим матерям назначается дозировка в 125 мг.

— Все остальные йодсодержащие препараты, например йод, раствор люголя, не назначаются, ведь они не могут всасываться и накапливаться в щитовидной железе. А значит, не защитят ее, — добавила Ольга Сахарчук.

Вместо этого можно получить химические ожоги ротовой полости или пищевода. То же касается и йодных сеток.

Людям, у которых удалена щитовидная железа, принимать йодид калий не нужно. Также это касается и людей с аутоиммунным тиреоидитом, тиреотоксикозом гипотиреозом, проинформировала семейный врач.