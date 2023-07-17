Грудное вскармливание (ГВ) — одно из важнейших условий для нормального развития малыша. Мамино молоко — полноценная пища для новорожденного, которая развивает иммунитет и способствует полноценному росту ребенка.

Однако бывают случаи, когда лактация у женщины снижается. Молока становится меньше или оно может совсем исчезнуть.

Что делать, когда исчезло молоко в груди, и как вернуть нормальную лактацию — Факты ICTV спросили у спросили у врача акушера-гинеколога и перинатального психолога Елены Ситенок.

Почему снижается лактация — главные причины

По словам врача-гинеколога, лактация — один из самых умных и сложных процессов. И стоит просто заботиться о ней и о себе, чтобы она была успешной.

— У каждой мамы молока именно столько, сколько нужно ее малышу. Никогда не слушайте никого, кто говорит, что у вас мало молока, и не изнуряйте себя молокоотсосом, чтобы посмотреть, сколько же вы даете молока, — говорит Ситенок.

Гинеколог добавляет, что если ваш малыш нормально набирает вес и имеет достаточно мочеиспусканий — с вашим молоком все в порядке!

Тем не менее, бывают ситуации, когда количество молока действительно не соответствует потребностям малыша. Это называется лактационным кризом.

Обычно лактационный криз происходит тогда, когда ваш ребеночек быстро вырос и потребность в пище возросла, а ваше снабжение молоком еще не успело подстроиться.

На количество молока также может влиять:

стресс, особенно хронический;

эмоциональное истощение;

сильная усталость;

плохой сон или недостаток сна.

Как справиться с лактационным кризом и поддерживать лактацию

Елена Ситенок предоставляет несколько советов, основанных исключительно на физиологии лактации, а не на народных мифах.

Высыпайтесь

Этот совет может звучать как издевательство для молодых мам, однако сон действительно важен.

— Пролактин, гормон, отвечающий за лактацию, особенно в первые три месяца, вырабатывается в промежуток времени между 21:00 и 03:00, когда женщина спит, — говорит гинеколог.

Поэтому обязательно ложитесь спать между кормлениями.

Кормите ночью

По этой причине очень важны ночные кормления, особенно в период с 03:00 до 08:00. Если ребенок спит, можно приложить его сонным к груди, не обязательно будить.

В крайнем случае сцедите грудь. Ночью можно пользоваться графиком кормлений 00-4-6-8.

Опорожняйте грудь

— Вы уже неоднократно слышали, что лактация работает по принципу “спрос-предложение”. Что же это значит? Кроме известных пролактина и окситоцина за лактацию отвечает еще и ингибитор грудного молока. Ингибитор останавливает прилив молока и выделяется вместе с ним. Если грудь переполнена, ингибитор дает сигнал на прекращение выработки молока. Поэтому за каждое кормление предлагайте малышу обе груди и не делайте перерыва между кормлениями более 2 ч днем и 3 ч ночью, — рассказывает врач.

Ситенок добавляет, что некоторые женщины, зная этот механизм, используют молокоотсос, чтобы стимулировать лактацию.

— Но будьте осторожны! Выработка молока в количестве больше, чем нужно ребенку, может привести к лактостазу.

Проверьте правильность приложения

Если ребенок прикладывается неправильно, сосет только сосок, он не будет опорожнять грудь, соответственно, новое молоко не будет прибывать.

Стимулируйте свой окситоцин

— Окситоцин так же важен для лактации, как и пролактин. И он тесно связан с эмоциональным состоянием женщины. Чтобы поддержать уровень окситоцина, делайте все, что приносит вам удовольствие, — говорит Елена.

Обеспечьте частый контакт кожа к коже со своим малышом, обнимайте его и целуйте. Обнимайте и целуйте своего мужчину, проводите время втроем, играя с малышом. Ешьте вкусную еду, сладости, шоколад. Сходите на массаж или маникюр, проведите время как вам нравится (даже если это 15-30 мин).

Хорошо питайтесь

Продуцирование молока потребляет 25% от всей энергии, которую производит организм (к сравнению, мозг расходует 20%). Метаболическая энергия, затрачиваемая для грудного вскармливания, эквивалентна 10 км пешей ходьбы.

— Думаю, теперь вы понимаете, почему у вас такой аппетит. Не сдерживайте себя — удовлетворяйте его!

И помните, количество молока не зависит от размера груди, молочной породы или других народных мифов! Каждая женщина может кормить своего малыша грудью, если она этого хочет и отсутствуют медицинские противопоказания.