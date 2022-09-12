Международная группа исследователей опубликовала в журнале Nature Microbiology обзорную статью, в которой проанализированы обострения грибковых инфекций во время пандемии коронавируса.

Авторы отмечают, что ключевая проблема с грибками заключается в том, что они представляют собой чрезвычайно запущенную проблему общественного здравоохранения с небольшим количеством вариантов лечения.

— В настоящее время мы наблюдаем больше смертей, вызванных грибковыми заболеваниями, чем от малярии и туберкулеза вместе взятых, — констатируют ученые-микробиологи.

Сейчас смотрят

Отмечается, что, помимо аспергиллеза, речь идет о мукормикозе, который встречается главным образом в Индии и Пакистане. А также о дрожжах рода Candida, которые вызывают кандидоз и присутствуют практически во всем мире.

Согласно статье, после того, как аспергиллез проник в кровеносные сосуды легких, смертность превышает 80%, даже если проводится системная противогрибковая терапия.

Кандидоз вызывает беспокойство, поскольку он может колонизировать кожу. Это единственный грибок, передающийся между людьми. Он устойчив ко всем известным противогрибковым препаратам и может легко заразить пациентов, находящихся на искусственной вентиляции легких.

Мукормикоз у пациентов с Covid-19 часто возникает в области глаз, носа и может достигать головного мозга. Смертность составляет 14% в случаях, когда два заболевания встречаются вместе.

Поскольку мукормикоз вызывает некроз, может потребоваться хирургическое вмешательство, которое в конечном итоге обезображивает пациента. При поражении легких или распространении грибка по всему организму смертность достигает 80%.

Хорошей новостью является то, что было разработано несколько новых классов противогрибковых препаратов, которые в настоящее время проходят клинические испытания.

Однако исследователи опасаются, что эти новые лекарства не дойдут до всех, кто в них нуждается. Передовые методы лечения могут оставаться ограниченными в богатых странах, поскольку неравенство в доступе к ним, вероятно, сохранится.