Отключение света, угроза блэкаута и постоянная угроза нового наступления России. Все это побуждает быть готовым ко всему – дефициту электричества, воды и нарушению привычного режима жизни.

Факты уже рассказывали о том, что должно быть в домашней аптечке и в тревожном чемоданчике. На этот раз мы пообщались с диетологом и нутрициологом Наталией Михневой, которая рассказала, что должно быть в тревожном продовольственном чемоданчике (шкафчике, кладовке).

Итак, запасы продовольствия периодически делают все украинцы. Что важно помнить? Прежде всего про запас можно приобрести консервы.

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– Важно, чтобы они были не слишком солеными и не слишком сладкими, – подчеркнула Наталья Михнева.

Консервированная кукуруза или горошек. Из рыбных – тунец или другая рыба, более дешевая, доступная. Лучше всего в масле или в собственном соку, чтобы было минимум соусов. Диетолог не советует селедку, потому что будет жажда после нее, а вода у нас в дефиците. Тушенку мясную также можно приобрести. Тоже лучше всего в собственном соку. Чтобы сахар и соль там были ограничены.

Следует приобрести и сыр, и колбасу, но в вакуумной упаковке.

— Нужно смотреть на срок хранения и условия хранения. Например, сырокопченая колбаса – не диетическая, но это еда резерва, лучше, чтобы она была, чем ее не было, — говорит врач.

Лучше иметь не хлеб, а хлебцы. Они лучше сохраняются. Впрок должны стоять и один-два килограмма муки.

Положить в ваш чемоданчик несокрушимости можно и все остальное, что не портится: орешки грецкие или арахис, сухарики. И то, и другое должно быть несоленое. Сухофрукты в пакете, черный шоколад (он не портится).

– Можно взять джем, но не очень сладкий. Яблочный подойдет. Печенье цельнозерновое. Оно полезное, питательное и тоже не портится, — говорит Михнева.

Можно приобрести молоко длительного хранения. Оно не портится два-три месяца, и даже до полугода. Хлопья овсяные или гречневые — из них можно заварить кашу. Можно держать впрок также яблоки и бананы, периодически их меняя.

Кроме запаса воды, надо всегда иметь наготове термос с кипятком. Кипяток периодически можно менять.

– Супы быстрого приготовления не полезны, но это случай особый, условия экстремальные, поэтому можно запастись и ими, но употреблять только при необходимости, – советует диетолог.

Дети очень любят сладости. Но здесь нужно донести, что сначала нужно съесть что-то полезное, а потом сладкое. Надо разговаривать с ребенком, объяснять, что еды ограниченное количество. Дети повзрослели и понимают многое.

Главное – даже в таких условиях пытаться соблюдать баланс в питании. Всегда работает тарелка здорового питания, которая делится на несколько сегментов. В ней должны быть и мясо, рыба, овощи-фрукты, цельнозерновые продукты – хлеб, хлебцы, печенье.

Масло разных видов тоже должно быть в рационе.

— Несмотря ни на что, надо питаться сбалансированно. И при этом каждый день необходимо иметь физическую нагрузку, — подчеркнула Михнева.

Помните, что покупать сейчас деликатесы – лишнее, потому что все мы ограничены в ресурсах. Тратьте средства на свое здоровье. Тогда у нас будет сила и здоровье дождаться победы.