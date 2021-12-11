Сразу надо сказать, что химиотерапия — сложный и тяжелый метод лечения, применяемый при не менее сложных и тяжелых болезнях. В первую очередь онкологических. С химиотерапией связаны и надежды, и страхи измученных раковыми болезнями пациентов и их родных.

Что такое химиотерапия — это один препарат или несколько, сколько сеансов могут назначать, так ли уж необходимо ее применение, какими последствиями для ослабленного организма она чревата, существует ли альтернатива токсичной химиотерапии? С этими и другими волнующими многих вопросами мы обратились к заведующей отделением химиотерапии Киевского городского онкоцентра, доценту кафедры онкологии Национального университета здравоохранения им П.Л. Шупика, кандидату медицинских наук Ольге Пономаревой.

Помогло боевое отравляющее вещество

Для начала стоит понять, что же такое химиотерапия. Если упрощенно, то это введение в организм онкологического больного специально подобранных сильнодействующих ядов и токсинов, которые уничтожают опухолевые клетки, не дают им размножаться и захватывать новые органы и ткани.

— Сегодня без химиотерапии лечение онкобольных (за небольшим исключением) представить себе трудно. Так же трудно представить, что химиотерапии как методу лечения еще нет и ста лет. Но только с ее появлением многие смертельные формы рака стали контролируемыми, а то и полностью излечимыми, — подчеркивает доктор Пономарева.

Своим появлением химиотерапия обязана… боевому отравляющему веществу — иприту. К началу Второй мировой войны в нескольких странах велись секретные исследования противоопухолевых свойств производных иприта. Первые результаты были опубликованы сразу после войны, в 1946 году.

Американским химикам Альфреду Гилману и Луи Гудмену удалось синтезировать препарат, который позволил улучшить состояние больного лимфомой. Правда, ненадолго. Но этот первый в истории химиопрепарат доказал, что опасное отравляющее вещество способно тормозить развитие смертельных опухолей.

Работа химиков и медиков в этом направлении активизировалась. И спустя время американский педиатр Сидни Фарбер — основатель Фонда исследований рака у детей вместе с гениальным химиком Суббарао создали препарат, который не просто замедлял развитие болезни, а и способствовал исчезновению самих признаков опухолевого процесса (длительная ремиссия). Об уникальности и эффективности препарата говорит тот факт, что его с успехом используют до сих пор.

Но за эйфорией первых побед над грозной болезнью следовали горькие разочарования. Вдохновленные успехом Фарбера, ученые начали массово создавать лекарства от разных форм рака. Но, увы, ни одно не повторило результат американского врача. С введением химиопрепарата болезнь действительно затихала, а потом возвращалась с новой силой. Многие уже начали считать, что химиотерапия из-за своих токсичных качеств лишь усугубляет состояние раковых больных, продлевает их мучения.

Наступление с “земли, воды и воздуха”

И если бы не три неугомонных ученых-медика из Буффало, химиотерапию в качестве метода лечения онкологии несомненно отвергли бы. А Эмиль Фрай, Эмиль Фрайрайх и Джеймс Холланд были убеждены — сдаваться рано. И предложили использовать одновременно несколько различных по характеру воздействия препаратов.

В 1965 году они предприняли, как сами говорили, массированную атаку на “врага” — “с земли, воды и воздуха”. Если больные раковые клетки выживали после принятия препарата, условно названного “сухопутной армией”, их добивал другой препарат — “морской флот”. А потом подключалась еще и “авиация”, зачищавшая пространство. У раковых клеток не оставалось никаких шансов.

Результат был ошеломляющим. Онкобольные, которых лечили такой полихимиотерапией, обретали надежду.

Эти же три врача из Буффало впервые начали применять химиотерапию продолжительное время, даже тогда, когда признаки рака уже были ликвидированы. Ученые-медики доказали, что только так можно уничтожить остатки раковых клеток, которые потенциально еще подавали признаки жизни и снова могли стать активными.

Эффект превзошел все ожидания. При некоторых формах рака не просто исчезали симптомы болезни, а наступала очень длительная ремиссия, которую можно было считать почти полным выздоровлением.

Ольга Владимировна так подробно остановилась на истории химиотерапии, чтобы стало понятно, какой прорыв в лечении онкологии принес этот метод и какие надежды с ним связывают врачи до сих пор.

Химиотерапия совершенствуется: появляются все новые лекарства, не просто блокирующие “размножение” раковых клеток, но и действующие с учетом особенностей каждой конкретной опухоли.

Химиотерапия: почти умереть, чтобы воскреснуть и жить

Онкологи считают, что пока никакой равноценной альтернативы химиотерапии нет. Ее действие лишь усиливают другими видами терапии, но именно “химия”, как ее называют пациенты, остается главным оружием (наравне со скальпелем) в лечении рака. Доктор Пономарева полностью поддерживает эту точку зрения.

Однако следует отметить, что благодаря исследованиям ученых уже выявлены опухоли, малочувствительные к химиотерапии. Среди них меланома, некоторые подтипы сарком.

— Чтобы лечение было более эффективным, в отдельных случаях онкологи комбинируют химиотерапию с иммунотерапией, и исследования в этой области продолжаются, — констатирует Ольга Пономарева.

У пациентов с химиотерапией связано такое же количество мифов и предубеждений, как и с самим раком. Некоторые на полном серьезе считают, что от химиотерапии можно умереть гораздо быстрее, чем от самой болезни.

Ольга Владимировна, основываясь на своем многолетнем опыте онколога, заверяет, что правильно проведенная химиотерапия, правильно подобранная доза — не тяжелее самой болезни, она ее убивает. Некоторые больные принимают определенные дозы химиотерапии всю жизнь, и живут 20 лет и более.

— Но надо понимать, что химиотерапия — тяжелое лечение, когда применяются, по сути, яды и сильнодействующие токсины, поэтому болезненная реакция организма, увы, неизбежна. К этому надо быть готовым, — поредупреждает доктор Пономарева.

Что ждет больного при проведении химиотерапии?

Могут мучить тошнота, рвота, дают временные сбои сосудистая, пищеварительная и нервная системы. То есть налицо признаки острого отравления. Но необходимо помнить, что организм с этим справится, стоит лишь потерпеть, выполнять все предписания врача и ни в коем случае не отчаиваться.

После курса химиотерапии большинство побочных эффектов исчезнут, но некоторые все же останутся на несколько недель, а то и месяцев.

На 14–21 день после последнего сеанса химиотерапии начнут отрастать волосы, если они выпали во время лечения. Иногда у отросших волос может быть другой цвет и даже текстура, но это нормально. Со временем все восстановится.

Спустя 2–4 месяца должно существенно ослабнуть онемение в кистях рук и ступнях. Это состояние могут вызвать некоторые препараты, используемые в химиотерапии. Для полного исчезновения этого явления может понадобиться год, а то и больше.

Через 2–3 недели исчезнет тошнота.

Зачастую долго удерживается изменение вкусовых ощущений, вызванное химиотерапией.

Пройдет слабость и постоянное чувство усталости. Не стоит избегать ежедневной легкой физической нагрузки. Важно не стремиться к установлению рекордов – нагрузку нужно увеличивать постепенно.

Некоторые пациенты после химиотерапии отмечают проблемы с памятью — им трудно подбирать слова, концентрировать внимание. Это пугает и раздражает. Через полгода — год все придет в норму.

Следует помогать своему организму: больше читать, тренировать мозг всякими головоломками и судоку. Не нужно браться за несколько дел сразу, лучше концентрировать усилия и внимание на чем-то одном.

Доктор Пономарьова особо подчеркивает, что позитивные мысли и эмоции творят настоящие чудеса. Ей стоит верить.