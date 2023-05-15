Корейские ученые разработали средство — антитело, которое существенно снижает побочные эффекты химиотерапии — потерю веса, скелетных мышц, рвоту… А значит улучшает состояние онкобольных, принимающих лечение.

Исследование было поддержано Программой развития био- и медицинских технологий Национального исследовательского фонда Кореи.

Химиотерапия сегодня — единственная, проверенная временем методика лечения раковых заболеваний. Тем не менее, это сложное и тяжелое для пациентов лечение. Поскольку, по сути, речь идет о яде, который вводится в организм, чтобы уничтожить раковые клетки. Побочных эффектов, к сожалению, избежать не удается.

Эффективных стратегий лечения кахексии, вызванной химиотерапией, немного.

Корейские ученые исследовали кахексию, вызванную химиотерапией, которая проявлялась потерей больными аппетита и, как следствие, уменьшением массы тела, истощением скелетных мышц и жировой ткани, нарушением белкового обмена.

Эти процессы были настолько масштабными, что иногда приходилось прекращать химиотерапию, как говорится, на полпути, не достигнув результата, поскольку кахексия может угрожать жизни.

Исследование показало, что с помощью антитела можно восстановить утраченные скелетные мышцы и жировую ткань у онкобольных. Это имеет важное значение для продолжения химиотерапии, поскольку способствует улучшению пищевого статуса, восстановлению физических сил. И, в конечном итоге, для увеличения продолжительности жизни.

Введения антител-антагонистов GFRAL при химиотерапии может стать новым методом противоракового лечения, который повышает шансы на выживание онкобольных.

Джерело: Journal of Cachexia, Sarcopenia and Muscle