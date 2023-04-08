В 32 отдельной механизированной бригаде, которая завершает обучение и готовится отправиться на фронт, медицинское подкрепление. Большинство медиков – добровольцы. Они любят своих гражданских пациентов, но знают, что на войне сейчас нужны больше.

Начальник лечебного отделения медицинской роты Александр – хирург с 32-летним стажем.

— Делал самые сложные онкологические операции – удаление желудка, кишечника. Многие мои пациенты до сих пор благодарят меня за то, что спас жизнь. Представьте, человек думал, что в шаге от смерти, а живет уже 30 лет после операции, — говорит Александр.

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Большую войну застал в Сумской области, оттуда родом. И в первые дни полномасштабного вторжения оборонял Сумы.

– Спасал раненых, поэтому морально готов ко всему. У нас в медицинской роте хороший, профессиональный коллектив. А еще прекрасный командир – это очень важно. Он человек с опытом, хороший организатор, – говорит врач.

Медик понимает, что предстоят тяжелые бои, но точно знает, что будет делать после победы.

– Что я буду делать после победы? Приеду домой и отправлюсь на свою работу. Меня там ждут и пациенты, и коллеги, – говорит Александр.

В команде Александра и совсем молодой врач Илья. В гражданской жизни врач-анестезиолог. Окончил интернатуру и работал в Киеве анестезиологом-реаниматологом.

— Я окончил институт и понял, что должен идти в армию. Сам пришел в военкомат. Там обрадовались. Потому что моя профессия необходима здесь, – говорит Илья.

Парень не женат, но планирует.

– Моя девушка понимает, что я сделал правильно. Когда узнала, сковородкой меня не била, – смеется медик.

На войне в первый раз, но готов.

– Я понимаю, мы будем иметь дело с боевыми травмами, будет не легко, готов ли я? Я готов, я это знаю точно. У нас нет выхода. Все просто, – говорит Илья.

Медик верит, что после победы должны быть перемены, иначе никак.

— Победа для меня это, прежде всего, изменения. Изменения в политике, в экономике, но самое главное – в мыслях людей. Надеюсь, что изменится наш менталитет. Мы хорошо видим пример нашего соседа, как не надо жить, и постепенно меняемся. Пока очень медленно, но надеюсь, в будущем будет быстрее. Главное, чтобы наши дети и внуки не знали, что такое война, — говорит Илья.

Среди медиков в ВСУ много женщин. Наталья – мама троих детей. Пришла добровольцем. Она – фельдшер.

– Сама я фельдшер, понимаю, что медицинские профессии в армии – на вес золота. Потому и пришла в военкомат. У меня трое взрослых детей. Пыталась воспитать их добрыми людьми. У них среди игрушек не было оружия. Пошла воевать, чтобы они жили мирной жизнью, – говорит Наталья.

Больше всего в ВСУ женщину поражают люди, побратимы.

– Наверное, в ВСУ идут лучшие. Добрые, дружеские, все помогают, делятся последним, – говорит женщина.

Фото: Оксана Михайлова