Генеральный директор Днепропетровской областной больницы имени И.И. Мечникова Сергей Рыженко рассказал, какие больные с диагнозом Covid-19 чаще всего попадают в отделение реанимации. Речь идет прежде всего о пациентах, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями.

— Многие люди болеют Омикроном бессимптомно, часто даже не подозревая, что они инфицированы. Или же у них могут быть незначительные симптомы простуды в виде боли в горле и легкого недомогания, — сказал врач.

По его словам, на сегодняшний день количество пациентов с Covid-19, нуждающихся в помощи реаниматологов, заметно снизилось. Но при этом, если коронавирус накладывается на сердечно-сосудистые заболевания, то такие больные с большой долей вероятности будут направлены в отделения реанимации.

Медик также уточнил, что за последние несколько дней количество больных коронавирусной инфекцией в клинике Мечникова увеличилось. В настоящее время таких пациентов здесь 75. Из них 15 – в реанимации, 19 – будущие мамы.

По словам Сергея Рыженко, намного чаще коронавирусной инфекцией стали болеть дети. Если точнее, то в 14 раз чаще, чем взрослые.

В связи с этим медик предупредил об опасности варианта Омикрон. Хотя вирус и не вызывает тяжелых осложнений, но имеет повышенную заразность, а многие люди переносят его на ногах, то есть находятся среди нас.

Поэтому очень важно соблюдать известные правила защиты от заражения, касающиеся и масочного режима, и регулярного мытья рук.

Напомним, что, согласно исследованиям, Омикрон дольше других вариантов способен сохранятся на пластиковых поверхностях и коже.

Источник: Сергей Рыженко