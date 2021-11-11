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Вакцинация

Болеют недолго и нетяжело: как переносят Covid-19 вакцинированные пациенты

11 ноября 2021, 19:08
Вікторія Яснопольська журналист раздела Здоровья
одужання
Источник: Depositphotos

Согласно новому исследованию Норвежского института общественного здравоохранения, полностью вакцинированные люди недолго пребывают в больнице и у них более низкий риск необходимости в интенсивной терапии.

Вакцины против коронавируса обеспечивают очень хорошую защиту от тяжелого течения болезни, даже если они не гарантируют 100% защиты от инфекции. Даже полностью вакцинированные люди могут быть инфицированы, а некоторым может потребоваться стационарное лечение. Это особенно актуально для пожилых людей и людей с другими сопутствующими заболеваниями.

— Существуют различия в исходах для вакцинированных и непривитых пациентов, которые поступают в больницу с Covid-19, — отметила старший врач Норвежского института общественного здравоохранения Сара Виксмоен Ватле.

По ее словам, исследование показывает заметный эффект вакцинации от коронавируса. Хотя некоторые полностью вакцинированные люди серьезно заболевают и попадают в больницу, течение болезни у них часто короче и менее серьезно, чем у непривитых людей.

В исследование были включены почти 2,5 тыс. пациентов, из которых 70 (3%) были вакцинированы частично, а 183 (8%) – полностью.

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В целом, полностью вакцинированные пациенты в возрасте 18–79 лет находились в больнице меньше. Они также имели более низкую вероятность госпитализации в отделения интенсивной терапии.

Источник
MedicalXpress
Теги
Вакцинация , Коронавирус Covid-19 , Наукові дослідження , хвороба
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