Согласно новому исследованию Норвежского института общественного здравоохранения, полностью вакцинированные люди недолго пребывают в больнице и у них более низкий риск необходимости в интенсивной терапии.

Вакцины против коронавируса обеспечивают очень хорошую защиту от тяжелого течения болезни, даже если они не гарантируют 100% защиты от инфекции. Даже полностью вакцинированные люди могут быть инфицированы, а некоторым может потребоваться стационарное лечение. Это особенно актуально для пожилых людей и людей с другими сопутствующими заболеваниями.

— Существуют различия в исходах для вакцинированных и непривитых пациентов, которые поступают в больницу с Covid-19, — отметила старший врач Норвежского института общественного здравоохранения Сара Виксмоен Ватле.

По ее словам, исследование показывает заметный эффект вакцинации от коронавируса. Хотя некоторые полностью вакцинированные люди серьезно заболевают и попадают в больницу, течение болезни у них часто короче и менее серьезно, чем у непривитых людей.

В исследование были включены почти 2,5 тыс. пациентов, из которых 70 (3%) были вакцинированы частично, а 183 (8%) – полностью.

В целом, полностью вакцинированные пациенты в возрасте 18–79 лет находились в больнице меньше. Они также имели более низкую вероятность госпитализации в отделения интенсивной терапии.