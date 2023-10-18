Чтобы воссоздать медицинскую историю семьи, знать, какие именно болезни могут передаваться по наследству, и наметить план действий, которые помогут избежать или ослабить сети наследственной болезни, надо собрать информацию о том, чем болели представители не менее трех поколений.

В частности, дети, братья, сестры, родители, дяди и тети, племянники и племянницы, кузены и кузины, бабушки и дедушки.

Обычно семьи имеют не только общее генетическое наследство, но и похожий стиль и условия жизни. Это все может помочь понять, какие медицинские проблемы являются типичными для этой конкретной семьи.

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Какие болезни, чаще всего встречающиеся в семейной медицинской истории, могут перейти вам по наследству:

сердечно-сосудистые заболевания;

некоторые типы рака;

диабет II типа;

редкие заболевания, причинами которых являются мутации в определенном гене (например, муковисцидоз или серповидно-клеточная анемия).

Кроме последнего пункта, все остальные часто имеют как генетическую составляющую, так и внешние причины.

Но не стоит считать, что вы обязательно заболеете, если в семье повторяется то или иное заболевание.

Понимание риска будет мотивацией вовремя проходить скрининги и корректировать стиль жизни так, чтобы существенно снизить вероятность потенциальной болезни.

Обычно о повторяющихся болезнях в роду знают, поскольку эта информация передается от старших членов семьи. Однако есть и другие маркеры, на которые обращают внимание врачи.

Как рассказывает Юрий Степановский, доцент кафедры педиатрии, иммунологии, инфекционных и редких заболеваний Международного европейского университета, проявления определенных болезней в раннем возрасте уже могут натолкнуть на мысль, что ребенок имеет врожденные проблемы.

— Для врожденных заболеваний важен пол ребенка. Определенные медицинские состояния случаются, например, только у мальчиков, — говорит Степановский.

Эксперт также отмечает, что сейчас коммерческие лаборатории предлагают очень много генетических тестов. Но ради любопытства не стоит их делать, потому что результаты могут поставить множество вопросов, на которые вы не сможете дать ответ, поэтому стресс и безосновательные переживания гарантированы.

— Генетические анализы следует делать только при наличии прямых медицинских показаний, — предостерегает Юрий Степановский.

Это может быть, к примеру, тест на лактазную недостаточность или дефицит фолатного цикла.

Еще существует так называемый неонатальный скрининг, но его нельзя считать генетическим тестом. Поэтому результаты неонатального скрининга могут требовать дальнейшей проверки.

Источник: Бережи себе