Что происходит с организмом, когда мы едим острую пищу — физиолог | Здоровье

Физиолог из Калифорнийского университета в Сан-Франциско Дэвид Джулиус рассказал, что физиологически происходит с нашим организмом, когда мы едим острую пищу.

Заставляет потеть

Любителям острой еды наверняка знакома одна немедленная физическая реакция — потоотделение.

Это связано с тем, что некоторые из самых острых продуктов содержат соединения, которые связываются с нервными рецепторами желудочно-кишечного тракта, включая ротовую полость, и активируются под воздействием тепла.

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Чили, ароматная основа многих острых блюд, содержит соединение капсаицин, который связывается с этими рецепторами, а затем посылает болевой сигнал в мозг.

Основные химические вещества, содержащиеся в перце, хрене и горчице, также связываются с теми же рецепторами, хотя и менее эффективно.

— Капсаицин обманывает наше тело, заставляя его думать, что температура повысилась, поэтому мозг думает, что ему необходимо избавиться от тепла. И мы делаем это в основном через потоотделение, — говорит Джулиус.

Желудочно-кишечные расстройства

Умеренное употребление острой пищи, как правило, безопасно для людей, у которых нет проблем с желудком. Однако это может вызвать воспаление в областях, которые способствуют пищеварению, а иногда привести к изжоге, болям в животе или диарее.

Люди с гастритом, который возникает при воспалении слизистой оболочки желудка, могут быть особенно подвержены усилению болей в животе.

Ускорение метаболизма

Исследования показали, что употребление острой пищи может принести некоторую пользу для здоровья. Например, ученые выяснили, что ежедневный прием капсаицина ускоряет метаболизм: участники сжигали эквивалент дополнительных 200 калорий в день в течение 14-недельного периода.

А в исследовании 2022 года с участием более 6 000 взрослых ученые обнаружили, что потребление чили связано с уменьшением накопления кальция в стенках коронарных артерий, которые снабжают кровью сердце.

Однако неясно, может ли регулярное употребление острой пищи снизить вероятность ожирения или сердечных приступов в долгосрочной перспективе.

Риск развития рака

Данные о том, повышают или понижают острая пища риск развития рака, неоднозначны. Несколько исследований показали, что ежедневное употребление перца чили связано с повышенным риском рака пищевода.

В то же время несколько экспериментов показали, что капсаицин и пиперин, химическое вещество, содержащееся в перце, могут помочь замедлить или уничтожить клетки рака молочной железы. Правда, ученые еще не знают, могут ли эти открытия однажды привести к потенциальному лечению.

Крайние реакции

В редких случаях очень острый перец вызывал экстремальные физиологические реакции, такие как головные боли или рвота, настолько сильная, что у кого-то разрывался пищевод. Хотя такие ситуации не типичны для обычного человека.

— Если вы только что съели кусочек еды, в которой больше специй, чем вы можете выдержать, лучше всего взять что-нибудь с высоким содержанием жира, например, стакан молока или ложку сметаны, — советует Джулиус.

По словам ученого, употребление в пищу продуктов с жиром помогает вывести капсаицин из тканей, когда вы испытываете боль. Вода в таких случаях мало чем поможет.

— Важно уважать свои собственные пределы и не переоценивать, сколько тепла может выдержать ваше тело, — добавил Джулиус.

При правильном балансе вы можете обнаружить, что легкий ожог делает еду более сытной.

И независимо от того, едите ли вы для здоровья или для вкуса, говорят эксперты, если вы любите острую пищу и ваше тело может с ней справиться, нет причин избегать ее.