В последние месяцы, когда раненые украинские военные и гражданские лица попали на лечение в другие страны Европы, там начали регистрироваться инфекции, устойчивые ко всем известным антибиотикам.

Впервые это зафиксировали в военном госпитале США в Германии, где у раненого военного, защищавшего свою страну от российского вторжения, обнаружили инфекцию, которая не поддавалась лечению. Антибиотики, даже самые современные и мощные, оказались бессильными.

Этот случай, опубликованный в прошлом месяце Центром по контролю заболеваний США, является безоговорочным свидетельством того, что последствия войны распространились далеко за пределы Украины.

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Война однозначно способствует распространению инфекций, а если они все чаще становятся устойчивыми к антибиотикам, это создает дополнительные проблемы и для системы здравоохранения, и в целом для жизни людей.

Масштабы и последствия этого явления еще предстоит изучить и оценить.

Эксперты в области здравоохранения были разочарованы, что Генеральная ассамблея ООН в прошлом месяце не дала оценки этой угрожающей тенденции и не наметила пути решения уже глобальной проблемы.

Между тем, крупнейшая за последние десятилетия война в Европе затрудняет использование обычных мер предосторожности против устойчивости к антибиотикам.

Тяжелые металлы в пулях и снарядах могут быть токсичными, глубокие раны подвергают организм инфекции, больничная и гигиеническая инфраструктура в Украине повреждены российскими обстрелами, тесты для определения правильного антибиотика для лечения того или иного раненого, в основном, недоступны, а перемещение больших масс населения распространяет супербактерии по миру.

Остановить рост устойчивости к противомикробным препаратам (УПП) в этой ситуации сложно.

Усилия терпят неудачу даже в самых обеспеченных ресурсами системах здравоохранения богатых стран.

Подключение искусственного интеллекта к решению проблемы все же дает надежду. Это направление поддерживается и финансируется фармацевтической промышленностью Фонда действий по борьбе с AMR.

К примеру, опираясь на стимулы, Швеция и Германия начали разработку новых антибиотиков, Великобритания стала пионером пилотных схем, которые вознаграждают разработчиков инновационных лекарств выплатами. Подобные меры обсуждаются в Канаде, ЕС и США.

— Это не панацея, но мы должны исправить ситуацию с противомикробными препаратами, — говорит Хавьер Гузман, директор центра по глобальной политике здравоохранения.

По его словам, проблема УПП — не только медицинская, но и техническая, и уже — политическая.

Фото: МОЗ